Wesley é apresentado pelo Cruzeiro e destaca amadurecimento
O atacante foi apresentado um dia depois de marcar seu primeiro gol pela Raposa
O Cruzeiro apresentou, na tarde desta segunda-feira (10), o atacante Wesley, que chega ao clube por empréstimo de uma temporada. Em coletiva de imprensa na Toca da Raposa II, o atacante destacou o amadurecimento na Arábia Saudita.
– Agradecer a Deus pela oportunidade de estar no Cruzeiro. Sobre ontem , nem nos meus sonhos imaginei que seria assim. Eles sabem como difícil o tempo que fiquei sem jogar nos últimos dois anos. Muito feliz por ter dado esse presente para o meu pai. Muito feliz de viver esse momento – comentou.
– Uma experiência muito boa no Al-Nassr. Um tempo longo com grandes jogadores, Cristiano Ronaldo, principalmente com o João Félix, que se tornou meu amigo. Hoje sou um jogador mais maduro. Sou mais maduro, isso que posso falar para a torcida – disse Wesley.
Wesley no Cruzeiro
O ex-Corinthians marcou o terceiro gol do triunfo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
– Festa linda que a torcida fez. Muito feliz por estar aqui, muito feliz pelo gol, por ajudar o Cabuloso. Seguir trabalhando por vitórias e títulos – disse Wesley após a vitória do Cruzeiro contra o Mirassol.
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Durante as tratativas com a Raposa, Wesley chegou a negociar com o Corinthians. Internamente, o Timão via com bons olhos a possibilidade de repatriar o atacante. No entanto, os problemas com transferban dificultaram o andamento das negociações.
Enquanto isso, o Cruzeiro chegou a desistir de Wesley por causa das conversas com o Corinthians. Após as lesões de Sinisterra e Gabriel Pec, retomou as negociações.
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