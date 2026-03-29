Botafogo terá nova formatação de meio-campo devido a desfalques

O Botafogo volta a campo neste domingo (29), fora de casa, para duelo atrasado com o Athletico-PR válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico interino Rodrigo Bellão terá de levar ao gramado sintético da Arena da Baixada, em Curitiba, uma formatação diferente no meio-campo.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo divulga relacionados para duelo com o Athletico-PR; veja lista

Bellão vê um alto número de desfalques no setor por diferentes motivos. Newton, que quase foi vendido para o Santos no último dia da janela, ainda se recupera de lesão no ombro, enquanto Allan ficou fora da relação e o clube não detalhou. Danilo, por sua vez, foi convocado para a Seleção Brasileira e só voltará no clássico com o Vasco, no dia 4 de abril.

Danilo é a principal peça do time titular. Com o técnico Martín Anselmi, demitido na última semana, formou dupla com Newton e Allan. No clássico com o Flamengo, os três jogaram juntos e o camisa oito foi adiantado. Sem o trio, virá uma composição inédita na temporada.

continua após a publicidade

Fica a expectativa de uma dupla de volantes formada por Edenilson e Cristian Medina, podendo ainda surgir o jovem Wallace Davi como opção. À frente, Álvaro Montoro aparece como principal opção de criação.

Edenilson pode ter oportunidade como titular (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

➡️ Aposte nos jogos do Fogão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Botafogo com possibilidades

Na parte ofensiva, Rodrigo Bellão tem opções para variações. Uma das alternativas é escalar Santi Rodriguez pelo lado direito ou em um sistema ao lado de Montoro para dividir o protagonismo na criação. Outra é aumentar o gás e apostar na profundidade.

Quem daria esse segundo perfil é Lucas Villalba, pouco utilizado por Anselmi, mas que já mostrou sua força física e velocidade. O uruguaio disputa posição. Matheus Martins, em franca evolução, também cai pela esquerda e afunila para aproximação com Arthur Cabral ou Júnior Santos.

O Botafogo precisa de uma vitória fora de casa sobre o Athletico-PR para deixar a zona de rebaixamento e mostrar reação. A equipe ocupa a 17ª colocação, com apenas seis pontos somados.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo