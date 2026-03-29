Athletico Paranaense x Botafogo: IA projeta vencedor e gol no final

Athletico-PR e Botafogo se encontram na Arena da Baixada neste domingo (29), às 19h30 (horário de Brasília), para duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Em pesquisa com a inteligência artificial Chat GPT, o Lance! questionou o placar e os autores dos gols neste confronto.

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Duelo entre equipes tem histórico equilibrado (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

ChatGPT prevê gol de desempate no final

"Para o duelo entre Athletico Paranaense e Botafogo, a tendência é de um jogo equilibrado, mas com leve vantagem para o time paranaense por atuar em casa e ter um modelo de jogo mais intenso. O Athletico conta hoje com nomes ofensivos como Viveros e Mendoza no ataque, que são as principais referências da equipe."

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"No meu palpite, o Athletico abre o placar ainda no primeiro tempo, com Viveros marcando aos 29 minutos, aproveitando uma jogada trabalhada dentro da área. O Botafogo reage na segunda etapa e chega ao empate com Matheus Martins aos 63 minutos, em finalização após cruzamento. Com o jogo aberto na reta final, vejo o Athletico voltando a pressionar e garantindo a vitória aos 82 minutos, com Mendoza, aproveitando sobra na área. Assim, meu palpite é de vitória do Athletico-PR por 2 a 1, em um confronto equilibrado e decidido nos detalhes."

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Números de Athletico-PR e Botafogo

Nos últimos cinco encontros entre o Furacão e o Alvinegro Carioca, o equilíbrio tem sido a principal característica do confronto. Nesse recorte recente, o Athletico soma duas vitórias, contra uma do Botafogo, além de dois empates, evidenciando um duelo bastante parelho entre as equipes.

Os placares também mostram jogos geralmente decididos por detalhes, com poucos gols e muita disputa ao longo dos 90 minutos. Ao todo, foram 11 gols marcados nessas cinco partidas, com leve vantagem ofensiva do Athletico, que fez seis gols, enquanto o Botafogo marcou cinco.

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