Cienciano x Botafogo terá arbitragem equatoriana; veja
Glorioso vai à altitude de Cusco, no Peru, pela ida das oitavas de final
A Conmebol definiu equipe de arbitragem equatoriana para o duelo entre Cienciano-PER e Botafogo, nesta quinta-feira (13), às 21h30, em Cusco, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O árbitro será Augusto Aragón.
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Ele terá Christian Lescano e Mauricio Lozada como assistentes e Oswaldo Contreras como quarto árbitro. O VAR será de responsabilidade de Franklin Congo.
Augusto Aragón já apitou um jogo do Glorioso na atual temporada, também na altitude. Foi derrota alvinegra para o Nacional Potosí por 1 a 0, na Bolívia, pela segunda fase preliminar da Libertadores. Em Custo, o time comandado por Franclim Carvalho jogará a 3.400 metros acima do nível do mar.
O jogo de volta contra o Cienciano, no Nilton Santos, será no dia 20, também quinta-feira. Quem avançar do confronto irá enfrentar Tigre, da Argentina, ou Montevideo City Torque, do Uruguai.
Em sua campanha na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Glorioso avançou na primeira colocação geral como líder do Grupo E, tendo somado 16 pontos. A chave ainda tinha Caracas-VEN, classificado em segundo, Racing-ARG e Independiente Petrolero-BOL.
Veja a arbitragem de Cienciano-PER x Botafogo:
Árbitro: Augusto Aragón (EQU)
Assistente 1: Christian Lescano (EQU)
Assistente 2: Mauricio Lozada (EQU)
Quarto árbitro: Oswaldo Contreras (EQU)
VAR: Franklin Congo (EQU)
AVAR: Kevin Pazmiño (EQU)
Assessor: Jorge Antequera (BOL)
Quality manager: Rodney Aquino (PAR)
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