Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Cienciano x Botafogo terá arbitragem equatoriana; veja

Glorioso vai à altitude de Cusco, no Peru, pela ida das oitavas de final

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 12:55
Favorite o Lance! no Google
Botafogo teve a melhor campanha da Sul-Americana (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Botafogo teve a melhor campanha da Sul-Americana (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

A Conmebol definiu equipe de arbitragem equatoriana para o duelo entre Cienciano-PER e Botafogo, nesta quinta-feira (13), às 21h30, em Cusco, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O árbitro será Augusto Aragón.

+ Botafogo vira a chave para início do mata-mata da Sul-Americana

Ele terá Christian Lescano e Mauricio Lozada como assistentes e Oswaldo Contreras como quarto árbitro. O VAR será de responsabilidade de Franklin Congo.

continua após a publicidade

Augusto Aragón já apitou um jogo do Glorioso na atual temporada, também na altitude. Foi derrota alvinegra para o Nacional Potosí por 1 a 0, na Bolívia, pela segunda fase preliminar da Libertadores. Em Custo, o time comandado por Franclim Carvalho jogará a 3.400 metros acima do nível do mar.

O jogo de volta contra o Cienciano, no Nilton Santos, será no dia 20, também quinta-feira. Quem avançar do confronto irá enfrentar Tigre, da Argentina, ou Montevideo City Torque, do Uruguai.

continua após a publicidade

Em sua campanha na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Glorioso avançou na primeira colocação geral como líder do Grupo E, tendo somado 16 pontos. A chave ainda tinha Caracas-VEN, classificado em segundo, Racing-ARG e Independiente Petrolero-BOL.

Botafogo tem a melhor campanha da Copa Sul-Americana (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Botafogo tem a melhor campanha da Copa Sul-Americana (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja a arbitragem de Cienciano-PER x Botafogo:

Árbitro: Augusto Aragón (EQU)
Assistente 1: Christian Lescano (EQU)
Assistente 2: Mauricio Lozada (EQU)
Quarto árbitro: Oswaldo Contreras (EQU)
VAR: Franklin Congo (EQU)
AVAR: Kevin Pazmiño (EQU)
Assessor: Jorge Antequera (BOL)
Quality manager: Rodney Aquino (PAR)

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Alex Telles comemorando gol do Botafogo

Botafogo

Botafogo vira a chave para início do mata-mata da Sul-Americana

Há 6 horas
Time do Botafogo antes do jogo com o Fluminense

Botafogo

Botafogo tem desfalques confirmados para duelo com o Vitória

Há 21 horas
Bola entra na rede em jogo da Copa do Mundo

Fora de Campo

Clique e vote: no Dia dos Pais, escolha a 'paternidade' mais significativa do Brasil

Há 1 dia
Matheus Costa ao lado de seu pai coma camisa do Brasil

Fora de Campo

Dia dos Pais: Matheus Costa exalta 'Seu Zé' e comenta amor pelo Botafogo

Há 1 dia
PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Fluminense 2 x 1 Flamengo

Fora de Campo

Ex-árbitro esclarece polêmica em Botafogo x Fluminense

Há 1 dia
Franclim Carvalho comanda o Botafogo

Botafogo

Botafogo esbarra em problemas antigos e vê desorganização

Há 1 dia
Mais LANCE!
Bola atinge a rede em jogo entre Palmeiras e Ceará no Brasileirão

Dia dos Pais: as maiores 'paternidades' entre o G-12 do futebol brasileiro

Franclim Carvalho, técnico do Botafogo, em entrevista coletiva

Franclim vê passividade do Botafogo como crucial em empate com o Fluminense

Barrera Botafogo Fluminense

Barrera é encaminhado a hospital após Botafogo x Fluminense

Bruno Arleu de Araújo em Botafogo x Fluminense

Decisão do árbitro em Botafogo x Fluminense causa revolta: 'Inventou'

Time do Botafogo antes do jogo com o Fluminense

Titular do Botafogo é criticado contra o Fluminense: 'Constrangedor'

Alex Telles fez golaço para o Botafogo contra o Fluminense

Dê suas notas: Botafogo e Fluminense empatam no Nilton Santos

Botafogo e Fluminense empataram no Nilton Santos

Botafogo e Fluminense empatam em jogo morno no Nilton Santos

Alex Telles comemora gol em Botafogo x Fluminense

Golaço de Alex Telles em Botafogo x Fluminense viraliza: 'Absurdo'

Ignácio deixa tudo igual no placar do Nilton Santos

Veja gol em Botafogo x Fluminense: Ignacio iguala tudo

Vestiário do Botafogo para o clássico com o Fluminense

Botafogo tem mudanças no ataque para enfrentar o Fluminense; veja escalação

Torcida do Botafogo no Nilton Santos

Botafogo explica plano estratégico para reestruturação da SAF

Zé Roberto - Botafogo

Botafogo 2 x 1 Fluminense no Brasileirão 2006; Zé Roberto decide na Ilha

Botafogo e Fluminense se enfrentam neste sábado (8)

Inteligência artificial crava placar de Botafogo x Fluminense