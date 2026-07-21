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Fluminense perde Millán e Jemmes por lesão

Colombiano é quem desfalcará a equipe por mais tempo, segundo prognóstico do clube

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 12:42
Atualizado há 6 minutos
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Millán em ação pelo Fluminense no Maracanã
Millán em ação pelo Fluminense no Maracanã contra o Bragantino (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O Fluminense confirmou nesta terça-feira (21) as lesões dos zagueiros Millán e Jemmes, substituídos durante o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino na última sexta (17). Os dois passaram por exames de imagem, que detectaram problemas musculares. O colombiano é quem desfalcará a equipe por mais tempo.

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    Com dores, Millán deixou o campo no duelo com o Massa Bruta ainda no primeiro tempo. Ele sofreu uma lesão de grau 3 no músculo posterior da coxa direita. Pelo diagnóstico divulgado pelo clube, o defensor iniciará tratamento e a previsão é de que volte a ficar à disposição entre quatro e seis semanas.

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    Jemmes, por sua vez, foi substituído no intervalo do jogo e teve constatada uma lesão de grau 1 no músculo adutor da coxa direita. O prazo estimado para recuperação é de aproximadamente 15 dias.

    Os dois jogadores deixaram o gramado com problemas físicos durante o empate do Fluminense com o Bragantino. De volta ao CT Carlos Castilho, os zagueiros foram reavaliados pelo departamento médico, quando realizaram exames de imagem que confirmaram as lesões.

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    Com os desfalques na defesa, a comissão técnica do Fluminense precisará reorganizar o setor para a sequência da temporada. Thiago Silva e Freytes são os principais nomes para formar a dupla titular do Tricolor, com Ignácio e Igor Rabello como outras opções no elenco.

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    Jemmes em ação em Fluminense x Flamengo (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
    Jemmes em ação pelo Fluminense contra o Flamengo no Maracanã; zagueiro desfalca a equipe por lesão (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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