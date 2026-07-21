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CBF confirma estreia do impedimento semiautomático no Brasileirão neste sábado (25)

Tecnologia será utilizada a partir da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, com 28 a 32 câmeras em cada estádio

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 11:19
Atualizado há 1 minutos
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Cabine do VAR
Cabina do VAR (Foto: Fábio Souza/CBF)

A CBF detalhou, na manhã desta terça-feira (21), em reunião com clubes na sede da entidade, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, todo o funcionamento do sistema de impedimento semiautomático (SAOT, na sigla em inglês) no segundo semestre. A novidade terá funcionamento a partir da 20ª rodada do Brasileirão, no dia 25 de julho (sábado).

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    • Os primeiros jogos a receberem a tecnologia serão Athletico-PR x Internacional, Santos x Chapecoense e Vasco x Mirassol, que abrirão o returno no fim de semana.

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    Todos os estádios da Série A receberam a tecnologia para a nova fase do futebol brasileiro. Os equipamentos foram instalados em operação da Genius Sport, empresa contratada pela CBF, que começou a ser feito no início do ano.

    Câmeras do sistema do impedimento semiautomático que será utilizado no Brasileirão
    Câmeras do sistema do impedimento semiautomático que será utilizado no Brasileirão (Foto: Divulgação/Corinthians)

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    Como funcionará a nova tecnologia da CBF

    O impedimento semiautomático funcionará com apoio de 28 a 32 câmeras (iPhone 17 Pro Max) nos estádios para identificação da posição irregular no ataque. Em modelo 3D, opera a 100 quadros por segundo, acompanhando movimento da bola, momento do toque e posições de todos os jogadores em campo.

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    A entidade destaca a inovação como grande salto na qualidade das partidas. Com modelo aplicado na Premier League, Liga MX (México) e Pro League (Bélgica), os dados coletados apresentaram reeducação de 1/3 do tempo de definição dos lances.

    Vale destacar que a tecnologia é diferente da utilizada na Copa do Mundo, sem instruções por voz aos assistentes e sem decisões automáticas. As marcações sempre terão de ser validadas manualmente.

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    Há ainda os cenários traçados para caso de falha do SAOT. Caso seja comunicado antes dos jogos que a tecnologia está fora do ar, seguirá o protocolo anterior, com as linhas de impedimentos traçadas. Já caso haja falha no momento do lance, o operador da Genius comunicará a mudança para a linha de impedimento, depois avisar a queda do sistema e, em seguida, treinadores, capitães e imprensa.

    Os passos para implementação foram dados ao longo de cerca de sete meses. Eles passaram por visita técnica, contratação, instalação, calibração, testes e validação até a estreia, no próximo sábado (25). A CBF promoveu testes off-line em jogos de base para a validação do sistema.

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