Shakhtar Donetsk avança para contratar promessa do Grêmio, diz jornalista Gabriel Mec, de 18 anos, está na mira do futebol ucraniano

O Shakhtar Donetsk está próximo de finalizar a contratação do atacante Gabriel Mec, de 18 anos, promessa do Grêmio. Conhecido historicamente por garimpar talentos no futebol brasileiro, o clube ucraniano tem conversas avançadas com a diretoria gremista e com o estafe do atleta — especulado anteriormente no Sporting, de Portugal —, segundo informação do jornalista Fabrizio Romano.

A operação para levar a promessa tricolor à Europa envolve valores na casa dos 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 69,5 milhões). Se concretizado, o negócio garantirá um alívio financeiro milionário aos cofres do Grêmio, ainda que represente a perda de uma peça em franca evolução sob o comando do técnico Luís Castro.

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O interesse dos ucranianos no jogador tem foco claro: reforçar o elenco para a disputa da Uefa Champions League 2026/27. O Shakhtar, segundo maior campeão do país, tem tradição consolidada com atletas do Brasil. O clube foi vitrine para nomes de peso como Willian e Douglas Costa — ambos com passagens pelo próprio Tricolor Gaúcho — e conta atualmente com uma legião de brasileiros (12):

Defensores: Marlon, Pedro Henrique e Vinicius Tobias

Meio-campistas: Marlon Gomes, Newerton, Isaque Silva e Lucas Ferreira

Atacantes: Eguinaldo, Pedrinho, Kauã Elias, Alisson Santana e Lucas Meirelles

Trajetória no Grêmio

Revelado na equipe profissional em 29 de janeiro de 2025, com apenas 16 anos, Gabriel Mec estreou contra o Monsoon pelo Campeonato Gaúcho, quando o Grêmio era comandado por Gustavo Quinteros.

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Na temporada de 2026, a joia gremista consolidou espaço no grupo profissional: marcou dois gols e deu uma assistência em 23 partidas disputadas nas principais competições do calendário — Brasileirão, Copa do Brasil e o estadual.

Promessa da base, Gabriel Mec posa com a camisa do Grêmio (Foto: Divulgação/Grêmio)

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