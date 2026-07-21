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Shakhtar Donetsk avança para contratar promessa do Grêmio, diz jornalista

Gabriel Mec, de 18 anos, está na mira do futebol ucraniano

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 15:43
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Gabriel Mec abre o placar para o Grêmio contra o Goiás (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)
Gabriel Mec abre o placar para o Grêmio contra o Goiás (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

O Shakhtar Donetsk está próximo de finalizar a contratação do atacante Gabriel Mec, de 18 anos, promessa do Grêmio. Conhecido historicamente por garimpar talentos no futebol brasileiro, o clube ucraniano tem conversas avançadas com a diretoria gremista e com o estafe do atleta — especulado anteriormente no Sporting, de Portugal —, segundo informação do jornalista Fabrizio Romano.

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    • A operação para levar a promessa tricolor à Europa envolve valores na casa dos 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 69,5 milhões). Se concretizado, o negócio garantirá um alívio financeiro milionário aos cofres do Grêmio, ainda que represente a perda de uma peça em franca evolução sob o comando do técnico Luís Castro.

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    O interesse dos ucranianos no jogador tem foco claro: reforçar o elenco para a disputa da Uefa Champions League 2026/27. O Shakhtar, segundo maior campeão do país, tem tradição consolidada com atletas do Brasil. O clube foi vitrine para nomes de peso como Willian e Douglas Costa — ambos com passagens pelo próprio Tricolor Gaúcho — e conta atualmente com uma legião de brasileiros (12):

    • Defensores: Marlon, Pedro Henrique e Vinicius Tobias
    • Meio-campistas: Marlon Gomes, Newerton, Isaque Silva e Lucas Ferreira
    • Atacantes: Eguinaldo, Pedrinho, Kauã Elias, Alisson Santana e Lucas Meirelles

    Trajetória no Grêmio

    Revelado na equipe profissional em 29 de janeiro de 2025, com apenas 16 anos, Gabriel Mec estreou contra o Monsoon pelo Campeonato Gaúcho, quando o Grêmio era comandado por Gustavo Quinteros.

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    Na temporada de 2026, a joia gremista consolidou espaço no grupo profissional: marcou dois gols e deu uma assistência em 23 partidas disputadas nas principais competições do calendário — Brasileirão, Copa do Brasil e o estadual.

    Promessa da base, Gabriel Mec posa com a camisa do Grêmio
    Promessa da base, Gabriel Mec posa com a camisa do Grêmio (Foto: Divulgação/Grêmio)

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