Palmeiras domina ranking de visitantes do Brasileirão; veja o Top 10 Torneio está de volta após a pausa para a Copa do Mundo

Carregando conteúdo exclusivo...

A campanha fora de casa ajuda a explicar muito do desenho atual do Brasileirão. Alguns times encontraram longe de seus estádios uma fonte importante de pontos, enquanto outros ainda carregam uma campanha doméstica que não se repete quando precisam jogar como visitantes.

Messi mira os mil gols e adia decisão sobre a Argentina após perder a Copa

O Palmeiras aparece no topo desse recorte e também lidera a classificação geral. O Flamengo, segundo colocado no campeonato, vem logo atrás. A lista, porém, reserva algumas histórias interessantes, como a presença de Coritiba e Bahia entre os cinco primeiros e a distância entre o desempenho do Fluminense fora de casa e sua posição na tabela.

continua após a publicidade

1. Palmeiras

O Palmeiras é o visitante mais eficiente do Brasileirão. Em nove partidas longe de seus domínios, o time conquistou 18 pontos, com cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota.

A campanha explica parte da liderança geral. O clube soma 41 pontos em 18 jogos e abriu vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado, que tem 34 pontos e uma partida a menos. A força como visitante se tornou, portanto, um dos pilares da campanha alviverde.

continua após a publicidade

Com aproveitamento de 66,7% fora de casa, o Palmeiras consegue pontuar com regularidade mesmo quando deixa seu estádio, um fator especialmente importante em um campeonato de calendário longo e com disputas apertadas na parte de cima.

2. Flamengo

O Flamengo aparece logo atrás, com 17 pontos em nove partidas como visitante. Foram cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, campanha que representa um aproveitamento de 63%.

continua após a publicidade

O time carioca também ocupa a segunda posição na classificação geral, com 34 pontos, sete atrás do líder Palmeiras, embora tenha um jogo a menos. A combinação entre desempenho fora de casa e a partida pendente mantém o clube diretamente envolvido na disputa pelas primeiras posições.

A diferença de apenas um ponto para o líder do ranking de visitantes mostra como os dois primeiros colocados do campeonato também são os times que mais pontuaram longe de seus estádios.

continua após a publicidade

Jogadores durante treino do Flamengo no CT Ninho do Urubu antes de enfrentar a Chapecoense (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

3. Red Bull Bragantino

O RB Bragantino soma 14 pontos em dez jogos como visitante, com quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas.

A campanha tem aproveitamento de 46,7% e coloca o clube na terceira posição do ranking. Na tabela geral, o time aparece em quarto lugar, com 30 pontos, empatado com o Athletico-PR.

O desempenho fora de casa ajuda a sustentar uma campanha que mantém o Bragantino na zona de classificação para a Libertadores, ainda que a equipe tenha disputado mais partidas como visitante do que alguns dos concorrentes que aparecem logo abaixo.

continua após a publicidade

4. Coritiba

O Coritiba também chegou aos 14 pontos fora de casa, em dez partidas. A campanha tem quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas, exatamente os mesmos números do RB Bragantino.

O time paranaense aparece em quarto lugar no ranking de visitantes e ocupa a sétima posição na classificação geral, com 26 pontos. A diferença de dez pontos para o líder Palmeiras mostra que o desempenho como visitante é um dos aspectos mais positivos da trajetória do clube até aqui.

continua após a publicidade

Com quatro vitórias longe de casa, o Coritiba conseguiu construir uma campanha externa competitiva e se manter na primeira metade da tabela.

5. Bahia

O Bahia ocupa a quinta posição entre os melhores visitantes, com 13 pontos conquistados em apenas oito partidas. Foram quatro vitórias, um empate e três derrotas, aproveitamento de 54,2%.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O número de jogos é um dos pontos que chamam atenção no recorte. O clube disputou uma partida a menos como visitante que Palmeiras e Flamengo, por exemplo, e ainda assim aparece entre os cinco primeiros da lista.

continua após a publicidade

Na classificação geral, o Bahia está em sexto lugar, com 29 pontos. A campanha fora de casa, portanto, acompanha o momento positivo do clube na competição.

6. Botafogo

O Botafogo aparece na sexta colocação do ranking, com 11 pontos em dez partidas fora de casa. A campanha reúne três vitórias, dois empates e cinco derrotas.

continua após a publicidade

O aproveitamento de 36,7% é inferior ao dos cinco primeiros colocados, mas as três vitórias conquistadas longe de seus domínios ajudam a explicar a presença do clube na nona posição geral, com 25 pontos.

O time carioca está empatado em pontos com São Paulo e Vitória, mas ocupa uma posição abaixo dos dois na tabela. O desempenho como visitante, nesse cenário, é um dos recortes que ajudam a entender a campanha irregular até aqui.

continua após a publicidade

7. Corinthians

O Corinthians conquistou dez pontos em nove partidas como visitante, com duas vitórias, quatro empates e três derrotas.

O número de empates é o dado mais marcante da campanha. Quase metade dos jogos disputados fora de casa terminou sem vencedor, o que ajudou o clube a acumular pontos mesmo quando não conseguiu transformar suas atuações em vitórias.

Na classificação geral, o Corinthians soma 24 pontos e ocupa a 12ª colocação, logo atrás do Atlético-MG, que tem a mesma pontuação. A campanha externa aparece como um dos principais caminhos para o clube tentar subir na tabela na sequência do campeonato.

continua após a publicidade

8. Internacional

O Internacional apresenta números idênticos aos do Corinthians como visitante. São dez pontos em nove partidas, com duas vitórias, quatro empates e três derrotas.

A equipe gaúcha também tem aproveitamento de 37% fora de casa e divide a sétima posição do ranking em termos de pontuação, embora apareça logo abaixo na ordem apresentada.

continua após a publicidade

A diferença está no cenário geral do campeonato: enquanto o Corinthians tem 24 pontos e está em 12º, o Internacional não aparece entre os 12 clubes da classificação fornecida na imagem. Ainda assim, no recorte específico dos jogos fora de casa, a campanha é semelhante à dos paulistas.

9. Atlético-MG

O Atlético-MG conquistou nove pontos como visitante, com três vitórias e sete derrotas. O time ainda não empatou fora de casa nesta edição do campeonato.

continua após a publicidade

A campanha apresenta um contraste curioso: são três vitórias longe de seus domínios, mas também sete derrotas, o que deixa o aproveitamento em 30%.

Na classificação geral, o Atlético-MG ocupa a 11ª posição, com 24 pontos. O desempenho como visitante ajuda a explicar uma trajetória marcada por resultados extremos, sem a presença de empates para amenizar as oscilações.

continua após a publicidade

10. Fluminense

O Fluminense fecha o top 10 dos melhores visitantes, com nove pontos em nove jogos. Foram duas vitórias, três empates e quatro derrotas.

O aproveitamento de 33,3% coloca o clube na décima posição do ranking, mas a situação muda quando o olhar se volta para a classificação geral. O Fluminense aparece em terceiro lugar, com 32 pontos, apenas dois atrás do Flamengo e nove abaixo do Palmeiras.

A diferença entre os dois recortes revela uma particularidade da campanha tricolor: a equipe conseguiu construir uma posição de destaque na tabela mesmo sem apresentar um dos melhores desempenhos fora de casa.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nas partidas do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

A retomada da competição, após a paralisação iniciada em 31 de maio para a disputa da Copa do Mundo de 2026, recoloca esse tipo de desempenho no centro da disputa. A 19ª rodada está sendo concluída nesta semana, enquanto a temporada entra novamente em uma sequência de jogos que pode alterar rapidamente as diferenças entre os clubes.