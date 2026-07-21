logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Flamengo retorna com problemas físicos e sem reforços após Copa do Mundo

Na véspera do duelo com a Chapecoense, Leonardo Jardim ainda não conta com reforços e terá de administrar dificuldades físicas da equipe

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 06:15
Favorite o Lance! no Google
Usando casaco marrom, Leonardo Jardim observa preocupado com mão no queixo
Técnico Leonardo Jardim durante duelo entre Flamengo e Coritba no Maracanã (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

Carregando conteúdo exclusivo...

O Flamengo encerra nesta terça-feira (21) a preparação para enfrentar a Chapecoense pela retomada do Brasileirão, ainda sem contar com todo o elenco à disposição e novidades no grupo. Na véspera do duelo em Chapecó, Leonardo Jardim ainda não conta com reforços e terá de administrar diferentes estágios físicos de peças importantes da equipe.

  • Almada sorrindo

    Na mira do Flamengo, Almada usa caneleira de título do Botafogo na final da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • Leonardo Jardim comanda o Flamengo em 2026

    DM vira foco de atenção no Flamengo antes de retorno no Brasileirão

    Flamengo
    Há 2 dias
  • Alex Sandro renova com o Flamengo até o fim de 2027

    Alex Sandro renova contrato com o Flamengo até 2027; veja detalhes

    Flamengo
    Há 1 dia

    • ➡️ Alex Sandro renova contrato com o Flamengo até 2027; veja detalhes

    O departamento médico segue com dois atletas. Lucas Paquetá ainda cumpre cronograma de recuperação, alternando fisioterapia e exercícios de fortalecimento muscular na academia. Luiz Araújo, por sua vez, sofreu uma lesão no joelho esquerdo na última sexta-feira e precisará de mais tempo antes de voltar aos treinamentos.

    continua após a publicidade

    Entre os jogadores em fase de retorno, Léo Ortiz é quem está mais próximo de ficar novamente à disposição. O zagueiro participou de um treinamento ao lado de atletas das categorias de base após avançar na recuperação. Nos últimos dias, ele vinha realizando trabalhos com os departamentos de fisioterapia e preparação física.

    Outro caso acompanhado pela comissão técnica é o de Arrascaeta. Recuperado da lesão na panturrilha, o uruguaio voltou a treinar com o elenco. Como ficou um período afastado, Leonardo Jardim avalia se utilizará o meia imediatamente ou se fará um retorno gradual.

    continua após a publicidade

    De la Cruz também depende de uma definição da comissão técnica. O meio-campista retornou da seleção uruguaia com índices físicos abaixo do esperado e, por isso, não participou do amistoso mais recente da equipe. Ainda assim, há possibilidade de ser relacionado para a partida na Arena Condá.

    ➡️ Flamengo receberá R$ 35 milhões com venda de João Gomes para o Aston Villa

    A situação de Gonzalo Plata é diferente. O equatoriano não sofreu lesão durante a Copa do Mundo, mas disputou todas as partidas de sua seleção. O desgaste físico fez com que ele permanecesse fora das atividades em campo na semana passada. O atacante voltou a trabalhar com o grupo no último domingo (19) e será avaliado antes da viagem.

    continua após a publicidade

    Outros jogadores que também dependem da decisão de Leonardo Jardim são Léo Pereira, Danilo e Alex Sandro. Os três já treinam normalmente com o restante do elenco, mas ainda serão avaliados para saber se reúnem condições de atuar no retorno às competições oficiais; a tendência é que não viajem a Chapecó.

    Carrascal também participou das atividades com o grupo após voltar da Copa do Mundo. No entanto, o meia não poderá reforçar a equipe nas duas próximas rodadas do Brasileirão por cumprir suspensão.

    continua após a publicidade

    📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

    Flamengo segue sem reforços

    O Flamengo ainda não anunciou contratações para a segunda metade da temporada. O único "reforço" do elenco rubro-negro após a pausa para a Copa do Mundo é Lorran, meia-atacante que retornou de empréstimo junto ao Pisa, da Itália. Durante os amistosos de intertemporada, o jovem de 20 anos ganhou minutos e aproveitou as oportunidades, contribuindo com dois gols em quatro jogos.

    De olho no mercado, Leonardo Jardim já comentou a necessidade de reforços. O clube busca, pelo menos, um meia e um ponta para agregar ao elenco. Para o técnico, o número de lesões demonstra a necessidade de contratações.

    continua após a publicidade

    — Se não chegar ninguém, vamos ter que trabalhar com os jogadores que estão conosco. O que tem nos preocupado são as lesões, muitos jogadores de fora. Além dos atletas que foram para as seleções e tiveram lesões mais graves, como Arrascaeta e Paquetá, ainda nesta semana verifiquei que o Plata não está nas melhores condições. O Nico De la Cruz teve um problema nas avaliações de força. Temos que ver quanto tempo ele vai ficar fora. O Luiz Araújo eu ainda não sei o que aconteceu com ele — disse o treinador após a vitória sobre o Olimpia, na última sexta-feira (17).

    ➡️ Fã de Alcaraz, Léo Ortiz, do Flamengo, elogia João Fonseca

    O principal alvo do Flamengo neste momento é Thiago Almada. O clube tem acerto com o estafe do jogador do Atlético de Madrid e vive a expectativa pela resposta do meia, vice-campeão da Copa do Mundo com a Argentina.

    continua após a publicidade

    A permanência na Europa continua sendo o plano principal do argentino. Caso Almada decida voltar ao futebol sul-americano, o Flamengo quer estar em vantagem na disputa com o River Plate. Para isso, prepara uma oferta financeiramente superior à dos Millonarios.

    Enquanto o River pretende pagar cerca de 20 milhões de euros (R$ 117 milhões) por 50% dos direitos econômicos do meia, o Rubro-Negro está disposto a oferecer 30 milhões de euros (R$ 176,6 milhões) por 100% dos direitos do jogador. Além do valor mais elevado, a proposta carioca prevê um pagamento em menos parcelas, fator visto como importante pelos envolvidos na negociação.

    continua após a publicidade

    ➡️ Análise: Flamengo fecha intertemporada em alta e deixa ótimos sinais para a sequência

    Na última semana, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, afirmou que o clube negocia a contratação de três jogadores. Apesar disso, o Mais Querido segue sem fechar contratações antes do retorno às competições oficiais.

    — Nós não vamos pagar mais do que aquilo que devemos e podemos. Em princípio, nós estamos negociando três jogadores. Não vou dizer quem são, nem as posições. O treinador sabe quem são, porque é ele quem os pede, e o presidente também sabe. Vamos demorar o tempo que for necessário para não pagarmos mais e para termos as melhores condições de pagamento para trazer esses jogadores — disse o português em entrevista ao portal "Ge".

    continua após a publicidade

    Desta forma, o Flamengo retorna da pausa para a Copa do Mundo com problemas a resolver no departamento médico e sem novidades no elenco. A equipe enfrenta a Chapecoense nesta quarta-feira (22), em Chapecó (SC), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

    🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

    continua após a publicidade
    Jogadores do Flamengo correndo durante treino
    Jogadores durante treino do Flamengo no CT Ninho do Urubu antes de enfrentar a Chapecoense (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

    Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Jorge Jesus Al-Hilal

    Copa do Mundo 2026

    Jesus faz revelação sobre a Seleção e diz que convocaria astro do Flamengo

    Há 9 horas
    Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista sorri com terno preto e gravata vermelha

    Flamengo

    Flamengo aprova novo patrocinador no uniforme

    Há 10 horas
    João Gomes assinando o contrato com o Aston Villa

    Flamengo

    Flamengo receberá R$ 35 milhões com venda de João Gomes para o Aston Villa

    Há 16 horas
    Gabriel Batista em anúncio oficial do Botafogo

    Botafogo

    Botafogo anuncia contratação de Gabriel Batista, ex-Flamengo

    Há 16 horas
    Samuel Lino aponta para o céu comemorando gol contra River Plate

    Futebol Internacional

    Europeus enaltecem fase de Samuel Lino no Flamengo: 'Seu lugar'

    Há 19 horas
    Thiago Almada de camisa azul do Atlético de Madrid comemora gol apontando para frente

    Flamengo

    Thiago Almada no Flamengo pode resolver problema do Atlético de Madrid, diz jornal

    Há 19 horas
    Mais LANCE!
    Almada na Copa do Mundo de 2026 pela Argentina

    Torcedores de Flamengo e Botafogo repercutem acessório de Almada na Copa

    Almada sorrindo

    Na mira do Flamengo, Almada usa caneleira de título do Botafogo na final da Copa

    Alex Sandro renova com o Flamengo até o fim de 2027

    Alex Sandro renova contrato com o Flamengo até 2027; veja detalhes

    Luiz Araújo na chegada do Flamengo ao estádio

    Flamengo confirma lesão de Luiz Araújo e atualiza situação de Lucas Paquetá

    Leonardo Jardim comanda o Flamengo em 2026

    DM vira foco de atenção no Flamengo antes de retorno no Brasileirão

    Leonardo Jardim no duelo entre Grêmio e Flamengo (Foto: Jorge Lansarin/Agencia Enquadrar/Folhapress)

    Amistoso entre Flamengo e Olímpia liga alerta de torcedores: 'Vamos melhorar'

    Léo Ortiz abraçado à sobrinha, Nina, e ao lado da esposa, Maitê

    Fã de Alcaraz, Léo Ortiz, do Flamengo, elogia João Fonseca

    Samuel Lino em amistoso do Flamengo

    Análise: Flamengo fecha intertemporada em alta e deixa ótimos sinais para a sequência

    Leonardo Jardim comanda o Flamengo em 2026

    Jardim cita reforços e liga alerta para lesões no Flamengo: 'Nosso plantel não é grande'

    Bruno Henrique em ação durante Flamengo x Olimpia

    Bruno Henrique celebra golaço e destaca força do Flamengo após vitória contra o Olimpia

    Luiz Araujo recebendo gelo no joelho

    Atacante sente joelho, é substituído em amistoso do Flamengo e preocupa

    Bruno Henrique comemora gol do Flamengo com Lorran

    Flamengo vence Olimpia com golaços e encerra intertemporada invicto

    Bruno Henrique em ação durante Flamengo x Olimpia

    Gol de Bruno Henrique em Flamengo x Olimpia choca torcedores: 'Incrível'