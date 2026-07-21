Flamengo retorna com problemas físicos e sem reforços após Copa do Mundo Na véspera do duelo com a Chapecoense, Leonardo Jardim ainda não conta com reforços e terá de administrar dificuldades físicas da equipe

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O Flamengo encerra nesta terça-feira (21) a preparação para enfrentar a Chapecoense pela retomada do Brasileirão, ainda sem contar com todo o elenco à disposição e novidades no grupo. Na véspera do duelo em Chapecó, Leonardo Jardim ainda não conta com reforços e terá de administrar diferentes estágios físicos de peças importantes da equipe.

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O departamento médico segue com dois atletas. Lucas Paquetá ainda cumpre cronograma de recuperação, alternando fisioterapia e exercícios de fortalecimento muscular na academia. Luiz Araújo, por sua vez, sofreu uma lesão no joelho esquerdo na última sexta-feira e precisará de mais tempo antes de voltar aos treinamentos.

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Entre os jogadores em fase de retorno, Léo Ortiz é quem está mais próximo de ficar novamente à disposição. O zagueiro participou de um treinamento ao lado de atletas das categorias de base após avançar na recuperação. Nos últimos dias, ele vinha realizando trabalhos com os departamentos de fisioterapia e preparação física.

Outro caso acompanhado pela comissão técnica é o de Arrascaeta. Recuperado da lesão na panturrilha, o uruguaio voltou a treinar com o elenco. Como ficou um período afastado, Leonardo Jardim avalia se utilizará o meia imediatamente ou se fará um retorno gradual.

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De la Cruz também depende de uma definição da comissão técnica. O meio-campista retornou da seleção uruguaia com índices físicos abaixo do esperado e, por isso, não participou do amistoso mais recente da equipe. Ainda assim, há possibilidade de ser relacionado para a partida na Arena Condá.

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A situação de Gonzalo Plata é diferente. O equatoriano não sofreu lesão durante a Copa do Mundo, mas disputou todas as partidas de sua seleção. O desgaste físico fez com que ele permanecesse fora das atividades em campo na semana passada. O atacante voltou a trabalhar com o grupo no último domingo (19) e será avaliado antes da viagem.

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Outros jogadores que também dependem da decisão de Leonardo Jardim são Léo Pereira, Danilo e Alex Sandro. Os três já treinam normalmente com o restante do elenco, mas ainda serão avaliados para saber se reúnem condições de atuar no retorno às competições oficiais; a tendência é que não viajem a Chapecó.

Carrascal também participou das atividades com o grupo após voltar da Copa do Mundo. No entanto, o meia não poderá reforçar a equipe nas duas próximas rodadas do Brasileirão por cumprir suspensão.

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Flamengo segue sem reforços

O Flamengo ainda não anunciou contratações para a segunda metade da temporada. O único "reforço" do elenco rubro-negro após a pausa para a Copa do Mundo é Lorran, meia-atacante que retornou de empréstimo junto ao Pisa, da Itália. Durante os amistosos de intertemporada, o jovem de 20 anos ganhou minutos e aproveitou as oportunidades, contribuindo com dois gols em quatro jogos.

De olho no mercado, Leonardo Jardim já comentou a necessidade de reforços. O clube busca, pelo menos, um meia e um ponta para agregar ao elenco. Para o técnico, o número de lesões demonstra a necessidade de contratações.

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— Se não chegar ninguém, vamos ter que trabalhar com os jogadores que estão conosco. O que tem nos preocupado são as lesões, muitos jogadores de fora. Além dos atletas que foram para as seleções e tiveram lesões mais graves, como Arrascaeta e Paquetá, ainda nesta semana verifiquei que o Plata não está nas melhores condições. O Nico De la Cruz teve um problema nas avaliações de força. Temos que ver quanto tempo ele vai ficar fora. O Luiz Araújo eu ainda não sei o que aconteceu com ele — disse o treinador após a vitória sobre o Olimpia, na última sexta-feira (17).

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O principal alvo do Flamengo neste momento é Thiago Almada. O clube tem acerto com o estafe do jogador do Atlético de Madrid e vive a expectativa pela resposta do meia, vice-campeão da Copa do Mundo com a Argentina.

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A permanência na Europa continua sendo o plano principal do argentino. Caso Almada decida voltar ao futebol sul-americano, o Flamengo quer estar em vantagem na disputa com o River Plate. Para isso, prepara uma oferta financeiramente superior à dos Millonarios.

Enquanto o River pretende pagar cerca de 20 milhões de euros (R$ 117 milhões) por 50% dos direitos econômicos do meia, o Rubro-Negro está disposto a oferecer 30 milhões de euros (R$ 176,6 milhões) por 100% dos direitos do jogador. Além do valor mais elevado, a proposta carioca prevê um pagamento em menos parcelas, fator visto como importante pelos envolvidos na negociação.

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Na última semana, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, afirmou que o clube negocia a contratação de três jogadores. Apesar disso, o Mais Querido segue sem fechar contratações antes do retorno às competições oficiais.

— Nós não vamos pagar mais do que aquilo que devemos e podemos. Em princípio, nós estamos negociando três jogadores. Não vou dizer quem são, nem as posições. O treinador sabe quem são, porque é ele quem os pede, e o presidente também sabe. Vamos demorar o tempo que for necessário para não pagarmos mais e para termos as melhores condições de pagamento para trazer esses jogadores — disse o português em entrevista ao portal "Ge".

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Desta forma, o Flamengo retorna da pausa para a Copa do Mundo com problemas a resolver no departamento médico e sem novidades no elenco. A equipe enfrenta a Chapecoense nesta quarta-feira (22), em Chapecó (SC), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Jogadores durante treino do Flamengo no CT Ninho do Urubu antes de enfrentar a Chapecoense (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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