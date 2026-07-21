Fluminense anuncia Fred como técnico da equipe sub-20 Ídolo tricolor retorna ao clube em nova função

O Fluminense anunciou Fred como novo técnico da equipe sub-20 nesta terça-feira (21). Ídolo do clube como jogador, o ex-centroavante assumirá o comando da categoria a partir de 3 de agosto, quando se apresentará em Xerém para iniciar os trabalhos.

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Esta será a segunda experiência de Fred como treinador. Em 2025, ele iniciou a carreira no sub-17 do Fortaleza e conquistou a Supercopa Capital, em Brasília. Em fevereiro deste ano, foi promovido ao comando da equipe sub-20 do clube cearense. O treinador possui as licenças Uefa A e PRO da CBF Academy. Após ser anunciado, o ídolo comentou o retorno ao Tricolor, agora em uma nova função.

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— Volto com o mesmo amor de sempre, muita vontade de trabalhar e de ajudar a formar grandes jogadores e grandes pessoas, que é o mais importante, e que honrem muito essa camisa todos os dias. Conto com o apoio de todos nessa nova caminhada — disse em comunicado divulgado pelo clube.

O parabéns do ídolo com uma notícia pra emocionar a todos nós!

Fred está de volta ao Flu! O eterno camisa 9 é o novo técnico do sub-20 do Fluminense.



Seja bem-vindo à sua casa! #VemQueTem #OFredÉDeXerém #Flu124 pic.twitter.com/yS1tijEhA4 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 21, 2026

A comissão técnica será formada pelo auxiliar Bruno Barros, pelo analista de desempenho Conrado Aguilar e pelo preparador físico Jefferson Souza, que terá Gabriel Pinho como auxiliar. Kepler Inocêncio permanece como supervisor técnico da categoria.

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Fred substituirá Felipe Canavan, que retorna ao comando da equipe sub-17. Canavan dirigiu o sub-20 nas últimas temporadas e conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil da categoria em 2024. Já Thiago Macedo, atual treinador do sub-17, foi convidado por Fred para integrar sua comissão técnica.

Aposentado dos gramados desde 2022, Fred construiu parte da carreira no Fluminense. Pelo clube, conquistou os Campeonatos Brasileiros de 2010 e 2012, os Campeonatos Cariocas de 2012 e 2022, as Taças Guanabara de 2012 e 2022 e a Taça Rio de 2020.

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Após encerrar a carreira como jogador, o ex-atacante também trabalhou como diretor de planejamento esportivo do Fluminense entre 2022 e 2024. No período, participou da gestão que conquistou a Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e o Campeonato Carioca de 2023.

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Fred é anunciado como novo técnico do sub-20 do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

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