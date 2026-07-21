Como chega o Internacional para jogo contra o Cruzeiro As equipes se enfrentam na quarta-feira (22) pelo Brasileirão

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Terminada a pausa da intertemporada, Cruzeiro e Internacional farão seu primeiro jogo oficial desde maio deste ano. Durante o mês que teve para trabalhar com seus jogadores, o técnico Paulo Pezzolano focou em aprimorar a parte física do seu elenco.

Antes da Copa do Mundo, o Colorado terminou o primeiro semestre com duas derrotas. A equipe disputou dois jogos fora de casa e perdeu para o Vitória por 2 a 0 e para o Red Bull Bragantino por 3 a 1.

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O que o Internacional fez na intertemporada?

Assim como os jogadores do Cruzeiro, os atletas colorados tiveram 21 dias de férias na intertemporada, de 1º a 21 de junho. Depois, passaram um mês treinando com Paulo Pezzolano.

No período preparatório, a equipe realizou três partidas, todas sem público, diferente da Raposa, que enfrentou Defensor e Grêmio com presença do torcedor.

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O Colorado venceu o Coritiba por 1 a 0, o Cerro Largo-URU por 2 a 0 e o Caxias por 4 a 0, sendo o duelo contra os gaúchos seu último teste, na sexta-feira.

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– O físico é o mais importante quando você retorna depois desse par de semanas livres que tivemos. Mas nós sempre estamos trabalhando dentro do campo, dentro do defensivo, do ofensivo, dos diferentes momentos do jogo, que é a realidade do futebol. Estamos tentando agora (reta final da preparação) baixar um pouco o ritmo para chegar bem ao campeonato nesses últimos treinos, porque se treinou muito bem desde as primeiras semanas, muito forte, muito intenso. Agora estamos tentando afinar os jogadores para chegar com um bom ritmo para (enfrentar) o Cruzeiro – disse Paulo Pezzolano em entrevista recente ao ge.

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Paulo Pezzolano lidera treino no Inter (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

Mudanças no elenco do Internaiconal

Apesar de ter melhorado o aspecto físico do seu elenco, Paulo Pezzolano terá que lidar com baixas em seu time. O atacante Rafael Borré foi negociado com o River Plate, da Argentina, e o meia Bruno Tabata foi emprestado ao Qatar Sports Club, do Catar.

Chegaram o zagueiro Guillermo Maripán, vindo do Torino, da Itália, e Matheus Cunha, goleiro emprestado justamente pelo Cruzeiro. Há ainda expectativa pelo anúncio de Calebe, do Fortaleza.

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Reencontros em Internacional x Cruzeiro

A partida desta quarta-feira (22) marcará dois reencontros: com Paulo Pezzolano e com o goleiro Matheus Cunha. O arqueiro foi emprestado ao Internacional e apresentado na última segunda-feira (21). Em sua primeira entrevista, ele falou sobre a má fase vivida na Toca da Raposa II.

– Quando cheguei ao Cruzeiro , fiz uma cirurgia no joelho com quatro dias de trabalho. Na recuperação, durante a transição, o Cássio se lesionou. Com a ambição de ajudar, voltei antes do tempo. Nunca vou fugir das batalhas. Quando o Fabinho me apresentou a oportunidade, não tive dúvida. Sei do tamanho do Inter. Tive o privilégio de trabalhar com Thiago Maia e Dudu na base. Vão me ajudar muito – revelou o goleiro.

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Matheus Cunha em apresentação no Inter (Foto: Reprodução Internacional)

A Raposa reencontrará Paulo Pezzolano, técnico que recolocou o Cabuloso na elite do futebol brasileiro. Contratado no início de 2022, ele chegou vindo do Pachuca, do México, e cumpriu seu principal objetivo ao tirar a equipe da Série B após duas temporadas.

No fim da última temporada, o treinador teve o nome relacionado ao Cruzeiro, mas o clube optou por seguir com as negociações por Tite. Curiosamente, o técnico gaúcho era o plano A no Internacional, mas acertou com a Raposa.

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Este será o primeiro encontro do comandante com o Cruzeiro. No comando do Colorado, ele soma 15 vitórias, sete empates e sete derrotas.

Comparativo de Internacional x Cruzeiro no Brasileirão

O Internacional chega ao duelo com um ataque mais eficiente na criação de oportunidades. A equipe colorada registra mais chances claras por jogo (2,4) e também finaliza um pouco mais no alvo (4,9 chutes certos por partida).

Já o Cruzeiro se destaca pelo controle da posse e pela qualidade na circulação da bola. A equipe celeste tem maior posse média (56,2%), além de melhor aproveitamento nos passes (86%) e nas bolas longas (53,9%).

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Comparativo entre Inter x Cruzeiro no Brasileirão (Foto: Reprodução)

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