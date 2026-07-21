Fluminense celebra 124 anos da 'melhor ideia do mundo' Clube das Laranjeiras completa aniversário nesta terça-feira (21)

21 de julho de 1902. Há exatos 124 anos, surgia "a melhor ideia do mundo" na Rua Marquês de Abrantes, número 51, Zona Sul do Rio de Janeiro. Desde então, o Fluminense Football Club construiu uma trajetória ligada diretamente ao desenvolvimento do futebol brasileiro, marcada por títulos nacionais e internacionais e gerações de jogadores que marcaram a história do esporte.

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A história tricolor começou com Oscar Cox, filho de um cidadão inglês que atuava como vice-cônsul da Inglaterra no Equador. Cox foi um dos responsáveis por difundir o futebol no Brasil, trazendo bolas, uniformes e materiais esportivos das viagens ao Reino Unido. Também defendeu o clube em campo e conquistou o Campeonato Carioca de 1906.

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Nos primeiros anos, o uniforme do Fluminense era cinza e branco. Em 1904, a dificuldade para obter o tecido da cor original levou o clube a aprovar a mudança para o verde, branco e grená, dando origem ao Tricolor conhecido até hoje.

Busto de Oscar Cox, fundados do Fluminense, perto de ser finalizado (Foto: Bruno Haddad/FFC)

Ao longo de sua história, o Fluminense participou de momentos importantes do esporte brasileiro. O clube construiu o Estádio das Laranjeiras, considerado o primeiro estádio de cimento da América Latina. O local recebeu edições do Campeonato Sul-Americano de Seleções, atual Copa América, dos Jogos Olímpicos Latino-Americanos, antecessores dos Jogos Pan-Americanos, e também foi palco da conquista do primeiro título relevante da Seleção Brasileira.

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Outro marco veio em 1949, quando o Fluminense recebeu a Taça Olímpica concedida pelo Comitê Olímpico Internacional pelos serviços prestados ao esporte. Até hoje, o clube é o único da América Latina a conquistar a honraria e o único clube de futebol do mundo com o nome inscrito na premiação.

A relação do Fluminense com a Seleção Brasileira também atravessa gerações. Foi de Preguinho o primeiro gol do Brasil em uma Copa do Mundo, em 1930. Depois dele, diversos jogadores escreveram seus nomes na história do clube e da Seleção, como Marcos Carneiro de Mendonça, Castilho, Pinheiro, Hércules, Waldo, Didi, Gérson, Rivellino, Carlos Alberto Torres, Félix, Branco, Assis, Washington, Renato Gaúcho, Romário, Conca e Deco, entre outros.

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Nos últimos anos, o clube voltou a ocupar espaço entre os principais vencedores do continente. Em 2023, conquistou pela primeira vez a Libertadores. Na sequência, levantou a Recopa Sul-Americana, consolidando uma das fases mais marcantes de sua história recente.

Ao longo de 124 anos, o Fluminense também conquistou quatro Campeonatos Brasileiros (1970, 1984, 2010 e 2012), a Copa do Brasil de 2007 e 33 títulos do Campeonato Carioca.

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Da fundação em Laranjeiras às conquistas nacionais e internacionais, o Fluminense chega aos 124 anos mantendo uma trajetória ligada ao pioneirismo, à formação de grandes jogadores e à construção de capítulos importantes do futebol brasileiro.

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Jogadores do Fluminense erguem taça da Libertadores de 2023 no Maracanã (Foto:: SILVIO AVILA / AFP)

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