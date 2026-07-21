Fluminense celebra 124 anos da 'melhor ideia do mundo'
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21 de julho de 1902. Há exatos 124 anos, surgia "a melhor ideia do mundo" na Rua Marquês de Abrantes, número 51, Zona Sul do Rio de Janeiro. Desde então, o Fluminense Football Club construiu uma trajetória ligada diretamente ao desenvolvimento do futebol brasileiro, marcada por títulos nacionais e internacionais e gerações de jogadores que marcaram a história do esporte.
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A história tricolor começou com Oscar Cox, filho de um cidadão inglês que atuava como vice-cônsul da Inglaterra no Equador. Cox foi um dos responsáveis por difundir o futebol no Brasil, trazendo bolas, uniformes e materiais esportivos das viagens ao Reino Unido. Também defendeu o clube em campo e conquistou o Campeonato Carioca de 1906.
Nos primeiros anos, o uniforme do Fluminense era cinza e branco. Em 1904, a dificuldade para obter o tecido da cor original levou o clube a aprovar a mudança para o verde, branco e grená, dando origem ao Tricolor conhecido até hoje.
Ao longo de sua história, o Fluminense participou de momentos importantes do esporte brasileiro. O clube construiu o Estádio das Laranjeiras, considerado o primeiro estádio de cimento da América Latina. O local recebeu edições do Campeonato Sul-Americano de Seleções, atual Copa América, dos Jogos Olímpicos Latino-Americanos, antecessores dos Jogos Pan-Americanos, e também foi palco da conquista do primeiro título relevante da Seleção Brasileira.
Outro marco veio em 1949, quando o Fluminense recebeu a Taça Olímpica concedida pelo Comitê Olímpico Internacional pelos serviços prestados ao esporte. Até hoje, o clube é o único da América Latina a conquistar a honraria e o único clube de futebol do mundo com o nome inscrito na premiação.
A relação do Fluminense com a Seleção Brasileira também atravessa gerações. Foi de Preguinho o primeiro gol do Brasil em uma Copa do Mundo, em 1930. Depois dele, diversos jogadores escreveram seus nomes na história do clube e da Seleção, como Marcos Carneiro de Mendonça, Castilho, Pinheiro, Hércules, Waldo, Didi, Gérson, Rivellino, Carlos Alberto Torres, Félix, Branco, Assis, Washington, Renato Gaúcho, Romário, Conca e Deco, entre outros.
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Nos últimos anos, o clube voltou a ocupar espaço entre os principais vencedores do continente. Em 2023, conquistou pela primeira vez a Libertadores. Na sequência, levantou a Recopa Sul-Americana, consolidando uma das fases mais marcantes de sua história recente.
Ao longo de 124 anos, o Fluminense também conquistou quatro Campeonatos Brasileiros (1970, 1984, 2010 e 2012), a Copa do Brasil de 2007 e 33 títulos do Campeonato Carioca.
Da fundação em Laranjeiras às conquistas nacionais e internacionais, o Fluminense chega aos 124 anos mantendo uma trajetória ligada ao pioneirismo, à formação de grandes jogadores e à construção de capítulos importantes do futebol brasileiro.
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