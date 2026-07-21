Presidente do Sport abre o jogo sobre Zé Lucas, alvo do Cruzeiro: 'Conversas esquentaram' O dirigente afirmou que há 90% de chance de o volante deixar o clube

Alvo do Cruzeiro, o volante Zé Lucas foi afastado dos próximos dois jogos do Sport, contra Cuiabá e Goiás. Em entrevista na segunda-feira (20), o presidente rubro-negro, Matheus Souto Maior, falou sobre as negociações.

– O treinador falou que precisa de reforços para todos os setores. Isso é um fato. Só olhar para o nosso grupo: perdemos o Zé Marcos na zaga. No meio, vamos precisar de um volante. O Zé Lucas provavelmente sai. No meio, temos uma lacuna de criação que precisamos suprir. Precisamos de um 10. Na frente, o Castilho e o Maia saíram. Precisamos reforçar as pontas. O que ele disse não é absurdo. Mas não podemos contratar todos os melhores jogadores das funções – disse o dirigente em entrevista à Rádio Jornal, de Pernambuco.

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– A gente optou por tirar ele dos dois próximos jogos. A resposta não é objetiva, depende do grau da negociação. A medida que a negociação esquenta, diminui a chance de ele voltar para o grupo. Não queremos arriscar. Não tem uma resposta objetiva, depende das conversas. Pode demorar três semanas ou que amanhã mesmo saia. Por certo (que saia) é difícil. As conversas mudaram de tom. Deixaram de ser uma sondagem. Eu ligo, o cara me retorna, eu ligo, o cara me retorna. Vi o interesse real e há negociação de valores. Eu diria que cerca de 90% de chance de ele deixar o clube – explicou o presidente do Sport.

Matheus Souto Maior, presidente do Sport (Foto: Paulo Paiva/Sport Club do Recife)

Na sexta-feira, o Lance! adiantou que dirigentes de Cruzeiro e Sport haviam conversado sobre a situação do jogador, que é destaque no Leão. Além disso, Matheus Souto Maior explicou que o clube deverá ficar com cerca de 80% dos valores de uma possível negociação.

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– O Sport tem 80%. 10% é do jogador e 10% (do valor da transação) é do empresário dele […] Por enquanto Zé Lucas não está indo para canto nenhum. Ainda não está vendido. As conversas esquentaram, aumentaram o tom. Não vamos falar com quem, mas há interesse concreto de três clubes, dois daqui e um de fora. Como essa conversa subiu o tom, talvez pelo fim da Copa do Mundo, decidimos preservar o atleta. Mas não está vendido, estamos com conversas avançadas com alguns clubes. No início do ano tivemos uma proposta formal só, do Botafogo, 2 milhões por 20% ou 30% – comentou o presidente do Sport.

Negociações do Cruzeiro por Zé Lucas

O Cruzeiro está próximo de fechar a contratação de Zé Lucas, volante do Sport. Segundo apuração do Lance!, o clube avançou nas tratativas, apresentou uma oferta oficial e falta pouco para que a negociação seja concluída.

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O clube mineiro ofereceu aproximadamente 3,5 milhões de euros fixos (cerca de R$ 20,4 milhões na cotação atual), além de metas.

Apesar de chamar atenção do futebol europeu, Cruzeiro e Flamengo investiram no atleta no fim da última semana. Inicialmente, o Rubro-Negro parecia estar mais forte nas tratativas, mas a Raposa evoluiu. Os dois clubes brasileiros enfrentam concorrência de Brighton-ING, Real Bétis-ESP, duas equipes da França e um clube russo.

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