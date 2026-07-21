logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Presidente do Sport abre o jogo sobre Zé Lucas, alvo do Cruzeiro: 'Conversas esquentaram'

O dirigente afirmou que há 90% de chance de o volante deixar o clube

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
21/07/2026 10:03
Favorite o Lance! no Google
Zé Lucas em ação d pelo Sport
Zé Lucas em ação d pelo Sport (Foto Paulo PaivaSport Club do Recife)

Alvo do Cruzeiro, o volante Zé Lucas foi afastado dos próximos dois jogos do Sport, contra Cuiabá e Goiás. Em entrevista na segunda-feira (20), o presidente rubro-negro, Matheus Souto Maior, falou sobre as negociações.

  • Paulo Pezzolano comanda treinamento no Inter

    Como chega o Internacional para jogo contra o Cruzeiro

    Cruzeiro
    Há 47 minutos
  • Paulo Pezzolano na Toca II

    Cruzeiro terá reencontro contra o Internacional pelo Brasileirão

    Cruzeiro
    Há 15 horas
  • Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro na Toca da Raposa

    Reforços do Cruzeiro têm nome registrado no BID e podem estrar contra o Internacional

    Cruzeiro
    Há 14 horas

    • – O treinador falou que precisa de reforços para todos os setores. Isso é um fato. Só olhar para o nosso grupo: perdemos o Zé Marcos na zaga. No meio, vamos precisar de um volante. O Zé Lucas provavelmente sai. No meio, temos uma lacuna de criação que precisamos suprir. Precisamos de um 10. Na frente, o Castilho e o Maia saíram. Precisamos reforçar as pontas. O que ele disse não é absurdo. Mas não podemos contratar todos os melhores jogadores das funções – disse o dirigente em entrevista à Rádio Jornal, de Pernambuco.

    continua após a publicidade

    – A gente optou por tirar ele dos dois próximos jogos. A resposta não é objetiva, depende do grau da negociação. A medida que a negociação esquenta, diminui a chance de ele voltar para o grupo. Não queremos arriscar. Não tem uma resposta objetiva, depende das conversas. Pode demorar três semanas ou que amanhã mesmo saia. Por certo (que saia) é difícil. As conversas mudaram de tom. Deixaram de ser uma sondagem. Eu ligo, o cara me retorna, eu ligo, o cara me retorna. Vi o interesse real e há negociação de valores. Eu diria que cerca de 90% de chance de ele deixar o clube – explicou o presidente do Sport.

    Matheus Souto Maior, presidente do Sport
    Matheus Souto Maior, presidente do Sport (Foto: Paulo Paiva/Sport Club do Recife)

    Na sexta-feira, o Lance! adiantou que dirigentes de Cruzeiro e Sport haviam conversado sobre a situação do jogador, que é destaque no Leão. Além disso, Matheus Souto Maior explicou que o clube deverá ficar com cerca de 80% dos valores de uma possível negociação.

    continua após a publicidade

    ➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

    – O Sport tem 80%. 10% é do jogador e 10% (do valor da transação) é do empresário dele […] Por enquanto Zé Lucas não está indo para canto nenhum. Ainda não está vendido. As conversas esquentaram, aumentaram o tom. Não vamos falar com quem, mas há interesse concreto de três clubes, dois daqui e um de fora. Como essa conversa subiu o tom, talvez pelo fim da Copa do Mundo, decidimos preservar o atleta. Mas não está vendido, estamos com conversas avançadas com alguns clubes. No início do ano tivemos uma proposta formal só, do Botafogo, 2 milhões por 20% ou 30% – comentou o presidente do Sport.

    Negociações do Cruzeiro por Zé Lucas

    Cruzeiro está próximo de fechar a contratação de Zé Lucas, volante do Sport. Segundo apuração do Lance!, o clube avançou nas tratativas, apresentou uma oferta oficial e falta pouco para que a negociação seja concluída.

    continua após a publicidade

    O clube mineiro ofereceu aproximadamente 3,5 milhões de euros fixos (cerca de R$ 20,4 milhões na cotação atual), além de metas.

    Apesar de chamar atenção do futebol europeu, Cruzeiro Flamengo investiram no atleta no fim da última semana. Inicialmente, o Rubro-Negro parecia estar mais forte nas tratativas, mas a Raposa evoluiu. Os dois clubes brasileiros enfrentam concorrência de Brighton-ING, Real Bétis-ESP, duas equipes da França e um clube russo.

    🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    continua após a publicidade

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Taça do Brasileirão

    Futebol Nacional

    Brasileirão 2026: veja chegadas e saídas da Série A

    Há 28 minutos
    Paulo Pezzolano comanda treinamento no Inter

    Cruzeiro

    Como chega o Internacional para jogo contra o Cruzeiro

    Há 1 hora
    Paulo Pezzolano na Toca II

    Cruzeiro

    Cruzeiro terá reencontro contra o Internacional pelo Brasileirão

    Há 13 horas
    Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro na Toca da Raposa

    Cruzeiro

    Reforços do Cruzeiro têm nome registrado no BID e podem estrar contra o Internacional

    Há 14 horas
    Zé Lucas em ação d pelo Sport

    Cruzeiro

    Cruzeiro apresenta oferta e fica perto de acerto por Zé Lucas

    Há 15 horas
    Matheus Cunha em apresentação no Inter

    Futebol Nacional

    Matheus Cunha faz revelação sobre passagem pelo Cruzeiro: 'Voltei antes do tempo'

    Há 16 horas
    Mais LANCE!
    Torcedores do Cruzeiro no Mineirão

    Cruzeiro x Botafogo: informações sobre venda de ingressos para o jogo

    Artur Jorge na sala de imprensa da Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Cruzeiro abre semana de retorno ao Brasileirão; confira como foi preparação na intertemporada

    Jogadores de Atlético e Cruzeiro disputam bola

    Atlético-MG e Cruzeiro empatam pelo Mineiro Sub-20

    Sinisterra e Kaio Jorge comemoram gol do Cruzeiro

    Quem aproveitou melhor o tempo da intertemporada no Cruzeiro?

    Pedrinho dá entrevista para a TV Cruzeiro (Foto: Reprodução TV Cruzeiro)

    Pedrinho avalia intertemporada do Cruzeiro e fala sobre saídas

    Zé Lucas jogando pelo Sport na Ilha do Retiro

    Flamengo e Cruzeiro disputam joia do Sport; europeus também estão de olho

    Pedrinho dá entrevista para a TV Cruzeiro

    Pedrinho abre o jogo sobre posição que o Cruzeiro busca no mercado

    Luiz Henrique em ação pela Seleção Brasileira em amistoso contra a Croácia

    Pedrinho comenta rumores sobre Luiz Henrique no Cruzeiro

    Arroyo na academia da Toca II

    Cruzeiro: Arroyo volta contra o Inter ou Botafogo?

    Jogadores do Cruzeiro reunidos antes de jogo

    Cruzeiro deve ter time titular mais experiente após intertemporada

    Kaio Jorge faz treinamento na Toca da Raposa II

    Kaio Jorge 'tranquiliza' torcedores após jogo-treino do Cruzeiro

    Kaio Jorge em jogo-treino na Toca II

    Cruzeiro goleia Ipatinga no segundo jogo-treino do dia; veja os gols

    Rafael Guanaes com o boné do Mirassol

    Ex-Corinthians, Inter e Cruzeiro: Mirassol anuncia seis reforços