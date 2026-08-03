Tabela da Copa do Brasil: veja os resultados dos jogos de ida das oitavas de final Athletico-PR e Vitória definem último duelo de ida das oitavas; Palmeiras e Inter são únicos com vantagem confortável

As oitavas de final da Copa do Brasil começaram com muito equilíbrio. Dos sete confrontos de ida já realizados, quatro terminaram empatados, enquanto apenas o Palmeiras conseguiu abrir vantagem confortável na disputa por uma vaga nas quartas de final. Veja a tabela da Copa do Brasil abaixo.

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O duelo entre Athletico-PR e Vitória, que encerra a primeira rodada desta fase, acontece nesta segunda-feira (3). Os jogos de volta serão realizados entre terça (4) e quinta-feira (6), definindo os classificados para a próxima etapa da competição.

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Resultados dos jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Vasco 0 x 0 Fluminense — Maracanã Atlético-MG 0 x 0 Juventude — Arena MRV Santos 0 x 0 Remo — Vila Belmiro Palmeiras 3 x 0 Fortaleza — Nubank Parque Mirassol 1 x 1 Grêmio — Campos Maia Chapecoense 0 x 0 Cruzeiro — Arena Condá Internacional 2 x 0 Corinthians — Beira-Rio Athletico-PR x Vitória — Arena da Baixada (partida de ida será disputada na segunda-feira, 3/8)

O principal resultado da rodada ficou por conta do Palmeiras. Jogando em casa, no Nubank Parque, o Verdão venceu o Fortaleza por 3 a 0 e construiu uma grande vantagem para o duelo de volta. A equipe paulista pode até perder por dois gols de diferença que ainda assim avança na competição.

Outro confronto com placar mais elástico foi a vitória do Internacional sobre o Corinthians. No Beira-Rio, o Colorado fez valer o mando de campo e venceu por 2 a 0, levando uma boa vantagem para a Neo Química Arena. O Timão precisará vencer por três gols de diferença para avançar diretamente ou devolver o placar para levar a decisão aos pênaltis.

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Bidon cercado por jogadores do Inter em confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Nos demais jogos, o equilíbrio marcou presença. Vasco e Fluminense ficaram no 0 a 0 no Maracanã, em um clássico carioca marcado por muita disputa e poucas oportunidades claras. As equipes voltam a se enfrentar no mesmo estádio, mas agora com mando tricolor, em busca da classificação.

Atlético-MG e Juventude também não saíram do empate sem gols. Na Arena MRV, o Galo teve dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras e agora terá que buscar o resultado no Alfredo Jaconi.

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Santos e Remo repetiram o roteiro e empataram por 0 a 0 na Vila Belmiro. A decisão ficou aberta para o Mangueirão, onde o time paraense tentará aproveitar o apoio da torcida para avançar. Mirassol e Grêmio fizeram um dos jogos mais movimentados da rodada. No Campos Maia, as equipes empataram por 1 a 1, deixando a disputa totalmente aberta para o duelo na Arena do Grêmio.

Chapecoense e Cruzeiro também terminaram sem vencedor. O empate por 0 a 0 na Arena Condá manteve o confronto indefinido antes da partida no Mineirão. No duelo que encerra a rodada de ida, Athletico-PR e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (3), na Arena da Baixada, buscando largar em vantagem antes da decisão no Barradão.

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Jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Terça-feira (4/8)

19h30 — Juventude x Atlético-MG — Alfredo Jaconi

21h30 — Remo x Santos — Mangueirão

Quarta-feira (5/8)

19h00 — Cruzeiro x Chapecoense — Mineirão

19h30 — Grêmio x Mirassol — Arena do Grêmio

21h30 — Fluminense x Vasco — Maracanã

21h30 — Fortaleza x Palmeiras — Arena Pantanal

Quinta-feira (6/8)

20h00 — Corinthians x Internacional — Neo Química Arena

20h00 — Vitória x Athletico-PR — Barradão

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