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Tabela da Copa do Brasil: veja os resultados dos jogos de ida das oitavas de final

Athletico-PR e Vitória definem último duelo de ida das oitavas; Palmeiras e Inter são únicos com vantagem confortável

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 11:17
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Maurício em ação pelo Palmeiras contra o Fortaleza pela Copa do Brasil
Maurício em ação pelo Palmeiras contra o Fortaleza pela Copa do Brasil (Foto: THIAGO BERNARDES / FramePhoto / Folhapress)

As oitavas de final da Copa do Brasil começaram com muito equilíbrio. Dos sete confrontos de ida já realizados, quatro terminaram empatados, enquanto apenas o Palmeiras conseguiu abrir vantagem confortável na disputa por uma vaga nas quartas de final. Veja a tabela da Copa do Brasil abaixo.

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O duelo entre Athletico-PR e Vitória, que encerra a primeira rodada desta fase, acontece nesta segunda-feira (3). Os jogos de volta serão realizados entre terça (4) e quinta-feira (6), definindo os classificados para a próxima etapa da competição.

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Resultados dos jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

  1. Vasco 0 x 0 Fluminense — Maracanã
  2. Atlético-MG 0 x 0 Juventude — Arena MRV
  3. Santos 0 x 0 Remo — Vila Belmiro
  4. Palmeiras 3 x 0 Fortaleza — Nubank Parque
  5. Mirassol 1 x 1 Grêmio — Campos Maia
  6. Chapecoense 0 x 0 Cruzeiro — Arena Condá
  7. Internacional 2 x 0 Corinthians — Beira-Rio
  8. Athletico-PR x Vitória — Arena da Baixada (partida de ida será disputada na segunda-feira, 3/8)

O principal resultado da rodada ficou por conta do Palmeiras. Jogando em casa, no Nubank Parque, o Verdão venceu o Fortaleza por 3 a 0 e construiu uma grande vantagem para o duelo de volta. A equipe paulista pode até perder por dois gols de diferença que ainda assim avança na competição.

Outro confronto com placar mais elástico foi a vitória do Internacional sobre o Corinthians. No Beira-Rio, o Colorado fez valer o mando de campo e venceu por 2 a 0, levando uma boa vantagem para a Neo Química Arena. O Timão precisará vencer por três gols de diferença para avançar diretamente ou devolver o placar para levar a decisão aos pênaltis.

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Bidon disputa a bola com dois jogadores do Inter em jogo das oitavas de final da Copa do Brasil
Bidon cercado por jogadores do Inter em confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Nos demais jogos, o equilíbrio marcou presença. Vasco e Fluminense ficaram no 0 a 0 no Maracanã, em um clássico carioca marcado por muita disputa e poucas oportunidades claras. As equipes voltam a se enfrentar no mesmo estádio, mas agora com mando tricolor, em busca da classificação.

Atlético-MG e Juventude também não saíram do empate sem gols. Na Arena MRV, o Galo teve dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras e agora terá que buscar o resultado no Alfredo Jaconi.

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Santos e Remo repetiram o roteiro e empataram por 0 a 0 na Vila Belmiro. A decisão ficou aberta para o Mangueirão, onde o time paraense tentará aproveitar o apoio da torcida para avançar. Mirassol e Grêmio fizeram um dos jogos mais movimentados da rodada. No Campos Maia, as equipes empataram por 1 a 1, deixando a disputa totalmente aberta para o duelo na Arena do Grêmio.

Chapecoense e Cruzeiro também terminaram sem vencedor. O empate por 0 a 0 na Arena Condá manteve o confronto indefinido antes da partida no Mineirão. No duelo que encerra a rodada de ida, Athletico-PR e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (3), na Arena da Baixada, buscando largar em vantagem antes da decisão no Barradão.

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Jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Terça-feira (4/8)

19h30 — Juventude x Atlético-MG — Alfredo Jaconi
21h30 — Remo x Santos — Mangueirão

Quarta-feira (5/8)

19h00 — Cruzeiro x Chapecoense — Mineirão
19h30 — Grêmio x Mirassol — Arena do Grêmio
21h30 — Fluminense x Vasco — Maracanã
21h30 — Fortaleza x Palmeiras — Arena Pantanal

Quinta-feira (6/8)

20h00 — Corinthians x Internacional — Neo Química Arena
20h00 — Vitória x Athletico-PR — Barradão

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