Torcedores do Cruzeiro surpreendem Matheus Pereira em sala do antidoping
O grupo de torcedores foi retirado da sala pelos responsáveis pelo antidoping
Camisa 10 da Raposa, Matheus Pereira foi perseguido até depois do apito final na Arena Condá. Em vídeo que viralizou nas redes sociais recentemente, um grupo de torcedores do Cruzeiro 'invadiu' a sala do antidoping em busca de uma foto com o jogador.
– Rapaziada, estamos no estádio, na Arena Condá. Invadimos a área do antidoping. O brabo está aqui, o camisa 10 Matheus Pereira. Estamos tentando entrar. Fala, craque! Passei por dez policiais só para tirar foto com você – disse o autor do vídeo publicado na página 'Cruzeiro na estrada'.
Inicialmente, Matheus Pereira estranhou a presença do torcedor, aceitou tirar a foto, mas rapidamente o grupo de quatro torcedores foi retirado pelo responsável pelo teste antidoping.
– Beleza! Claro! Mas não sei se pode entrar. Os caras vão brigar aí – alertou o camisa 10 aos torcedores do Cruzeiro.
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Como foi Chapecoense x Cruzeiro
Jogando em casa, a Chapecoense chegou ao ataque primeiro. No primeiro minuto, Fernando aproveitou bola afastada por Otávio e arriscou de longe, com chute que levou perigo, mas passou à direita do gol. Arroyo respondeu pelo lado celeste após boa jogada com Gerson, mas a finalização também passou à direita da meta.
A Raposa abriu o placar com Kenji, mas o árbitro assistente assinalou impedimento. Após as boas chances nos minutos iniciais, a partida seguiu aberta, com as duas equipes ofensivas, porém sem levar grande perigo.
O início da etapa complementar foi intenso e com jogo aberto. Giovanni Augusto teve ótima chance em contra-ataque, mas errou o alvo ao tentar encobrir Otávio. A Raposa voltou a assustar Anderson aos 19 minutos, quando Romero arriscou chute forte de fora da área, e a bola passou à direita do gol.
Porém, quando o cansaço apareceu, o ritmo diminuiu bastante. Na reta final, Bruno Rodrigues fez boa jogada pela esquerda e passou para Felipe Morais, que cruzou para Arroyo, mas Anderson salvou.
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