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Chapecoense e Cruzeiro empatam na Arena Condá pela Copa do Brasil

As equipes decidirão uma vaga nas quartas de final na próxima quarta-feira (5), no Mineirão

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
02/08/2026 20:26
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Arroyo lamenta chance perdida pelo Cruzeiro
Arroyo lamenta chance perdida pelo Cruzeiro (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

A decisão de uma das vagas para as quartas de final da Copa do Brasil ficou para o jogo de volta entre Chapecoense e Cruzeiro. As equipes empataram em 0 a 0 na Arena Condá e definirão seus destinos na próxima quarta-feira (5), no Mineirão.

Primeiro tempo tempo movimentado na Arena Condá

No estádio da Chapecoense, o time chegou ao ataque primeiro. No primeiro minuto, Fernando aproveitou bola afastada por Otávio e arriscou de longe, em chute que levou perigo, mas passou à direita do gol. Arroyo respondeu do lado celeste após boa jogada com Gerson, mas a finalização também passou à direita da meta.

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A Raposa abriu o placar com Kenji, mas o bandeirinha assinalou impedimento. Após as boas chances iniciais, o duelo seguiu aberto, com as duas equipes ofensivas, porém sem criar tantas oportunidades de perigo.

Gerson e Kenji comemoram gol que foi anulado em Chapecoense x Cruzeiro
Gerson e Kenji comemoram gol que foi anulado em Chapecoense x Cruzeiro (Foto: Júlia Galvão / Cruzeiro)

Anderson salva a Chapecoense

O início da etapa complementar foi intenso e com partida aberta. Giovanni Augusto teve ótima chance em contra-ataque, mas errou o alvo ao tentar encobrir Otávio. A Raposa voltou a assustar Anderson aos 19 minutos, quando Romero arriscou um chute forte de fora da área, e a bola passou à direita do gol.

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Porém, quando o cansaço apareceu, o ritmo do jogo diminuiu bastante. Na reta final, Bruno Rodrigues fez boa jogada pela esquerda e passou para Felipe Morais, que fez bom cruzamento para Arroyo, mas Anderson fez a defesa.

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Na primeira etapa, após boa trama pelo alto, Kaique Kenji chegou a abrir o placar. No entanto, após revisão no VAR, a arbitragem definiu que o atacante estava impedido por centímetros. Naquele momento, um gol poderia mudar totalmente o rumo da partida.

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Deu aula 🏅

Na Arena Condá, o goleiro Anderson fez valer a lei do ex e fechou o gol. Na reta final do duelo, o arqueiro realizou milagre em finalização de Arroyo dentro da área.

Ficou abaixo 📉

Principal responsável pela criação da equipe celeste, o camisa 10 Matheus Pereira teve atuação discreta em Chapecó e deixou a partida no meio da segunda etapa. O meio-campista teve apenas 38 ações com a bola e errou o único passe longo que tentou na direção da área.

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✅ Ficha técnica

CHAPECOENSE 🆚 CRUZEIRO
Copa do Brasil - Oitavas de final

📆 Data e horário: domingo, 2 de agosto de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Condá, Chapecó-SC
🥅 Gols: -
🟨 Cartões amarelos: -
🟥 Cartões vermelhos: -

CHAPECOENSE (Técnico: Rafael Lacerda)
Anderson; Bruno Pacheco, Doma, Thyere, Bruno Tubarão; Max Camilo (Matias), Fernando (David); Bolasie (Neto Pessoa), Marcinho (Rubens), Giovanni Augusto (Ênio)

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CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Villalba (Rojas); Lucas Romero, Gerson (Matheus Henrique), Matheus Pereira (Bruno Rodrigues); Arroyo, Kenji (Felipe Morais), Kaio Jorge

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)
📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

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