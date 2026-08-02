Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Polêmica em Internacional x Corinthians gera debate: 'Sacanagem'

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 20:19
Atualizado há 7 minutos
Favorite o Lance! no Google
Internacional x Corinthians pela Copa do Brasil
Internacional x Corinthians pela Copa do Brasil (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

O primeiro tempo do confronto entre Internacional e Corinthians, deste domingo (2), no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil foi marcado por polêmica. Torcedores das equipes debateram sobre um possível pênalti para o Colorado no primeiro tempo.

➡️ Com Garro, Diniz define time do Corinthians para encarar o Inter na Copa do Brasil

A polêmica aconteceu aos 30 minutos. Na ocasião, Matheusinho tocou com a mão na bola dentro da pequena área, mas, antes disso, a arbitragem flagrou um toque semelhante de Bernabei. O árbitro Alex Gomes Stefano marcou a infração do jogador colorado.

continua após a publicidade

➡️ Tabela da Copa do Brasil

A decisão repercutiu nas redes sociais. Torcedores de Corinthians e Internacional debateram o lance. Veja a repercussão abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ Aposte em jogos do seu time do coração

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

Tudo sobre
Sugerida para você!
Porto Alegre, RS, 02.08.2026: FUTEBOL- Alan Patrick do Internacional e Rodrigo Garro do Corinthians, pelo jogo de ida pelas das oitavas de final da Copa do Brasil, realizado no estádio Beira-Rio, na noite deste domingo (02), em Porto Alegre, RS.

Fora de Campo

Especialista analisa polêmica de pênalti em Inter x Corinthians

Há 40 minutos
Após reatarem, Virginia e Vini Jr passam férias juntos (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Vini Jr deixa de seguir 175 perfis e nomes de famosas nas redes

Há 3 horas
PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

Fora de Campo

PC Oliveira analisa polêmica em Palmeiras x Fortaleza

Há 3 horas
Arias em ação durante Palmeiras x Fortaleza pela Copa do Brasil

Fora de Campo

Atuação de Arias em Palmeiras x Fortaleza ganha destaque: 'Barbaridade'

Há 3 horas
Maurício, meia do Palmeiras comemorando gol em partida contra o Fortaleza na Copa do Brasil

Fora de Campo

Maurício chama atenção em Palmeiras x Fortaleza: 'Que fase'

Há 3 horas
Maurício em ação pelo Palmeiras contra o Fortaleza pela Copa do Brasil

Fora de Campo

Veja gols em Palmeiras x Fortaleza: Maurício, Arias e Flaco marcam

Há 3 horas
Mais LANCE!
Reinier em Vasco x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Reinier se posiciona após polêmica em Atlético-MG x Juventude

Palmeiras x Fortaleza em confronto das oitavas de final da Copa do Brasil

Torcedores pedem cartão vermelho em Palmeiras x Fortaleza: 'Todo jogo'

Caio Ribeiro revela superstição como jogador, e hoje, comentarista. (Foto: Reprodução)

Voz de Caio Ribeiro preocupa em Palmeiras x Fortaleza: 'Alguém socorre'

Leila Pereira, presidente do Palmeiras

Fala de Leila Pereira, do Palmeiras, sobre o Flamengo viraliza: 'Piada'

Neymar com jogadores do Remo em partida válida pela Copa do Brasil

Leitura labial revela provocações com Neymar em Santos x Remo

Estádio Nubank Parque é palco de Palmeiras e Fortaleza pelas oitavas da Copa do Brasil

Qualidade de imagem da Globo em Palmeiras x Fortaleza gera incômodo

Barcola, um dos destaques do PSG na Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

Alvo do Liverpool, Barcola chama atenção com carro de luxo

Evander, ex-Vasco, comemora gol pelo Cincinnati contra o Inter Miami

Ex-Vasco vira assunto nas redes com golaço: 'Impressionante'

Fernando Nardini, narrador da Cazé TV fará transmissão de Internacional e Corinthians na Copa do Brasil

Por que Nardini, da Cazé TV, narra Inter x Corinthians no Prime?

Cuca, treinador do Santos

Torcedores mandam recado a Cuca após Santos x Remo: 'Tá na hora'

Neymar foi titular do Santos no duelo contra o Remo. (Foto: Código19/Folhapress)

Cartão amarelo de Neymar em Santos x Remo repercute: 'Mais um'

PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Santos e Remo pela Copa do Brasil

PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em Santos x Remo

Micael Leandro, ex-jogador da base do São Paulo

São Paulo se manifesta após morte de ex-jogador da base