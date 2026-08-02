Polêmica em Internacional x Corinthians gera debate: 'Sacanagem'
Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil
O primeiro tempo do confronto entre Internacional e Corinthians, deste domingo (2), no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil foi marcado por polêmica. Torcedores das equipes debateram sobre um possível pênalti para o Colorado no primeiro tempo.
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A polêmica aconteceu aos 30 minutos. Na ocasião, Matheusinho tocou com a mão na bola dentro da pequena área, mas, antes disso, a arbitragem flagrou um toque semelhante de Bernabei. O árbitro Alex Gomes Stefano marcou a infração do jogador colorado.
A decisão repercutiu nas redes sociais. Torcedores de Corinthians e Internacional debateram o lance. Veja a repercussão abaixo:
A bola só bateu na mão do Matheusinho porque o jogador do Internacional levou a bola com o braço. Se marcam pênalti nisso seria sacanagem. pic.twitter.com/WMEaEuAAYM— Erros contra o Corinthians (@erroscontra) August 2, 2026
Muito pênalti pro inter, pqp— Nino Gremista🇪🇪🇪🇪🇪🇪 (@NinoGremista) August 2, 2026
Imagina ter um pênalti marcado com um toque de mão por estar reclamando de um toque de mão. Que lance bizarro.— ATLAS1910 (@Atlas_1910) August 2, 2026
Pênalti claro para o Inter, mais um assalto no Beira Rio. Justo do árbitro que esteve envolvido em confusão meio de semana.— Sumar (@seomar_) August 2, 2026
Bateu na mão do maluco do inter mesmo— ruan.🩸 (@ruanrlx) August 2, 2026
Mas o Matheuzinho foi burro demais, pqp
Não se faz isso com a bola em disputa
se ele tivesse visto errado, era pênalti
É pênalti pro inter isso aí… pegou na mão— fundamentalista del aire (@poetadelaire) August 2, 2026
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