Atlético faz jogo apagado e fica no empate com o Juventude na Copa do Brasil Equipes voltam a se enfrentar no jogo de volta na próxima terça-feira (4)

Atlético e Juventude empataram por 0 a 0 neste sábado (1), na Arena MRV, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, às 19h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis e quem vencer no tempo normal garante a classificação para as quartas de final.

Atlético e Juventude empataram por 0 a 0 neste sábado (1), na Arena MRV, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, às 19h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis e quem vencer no tempo normal garante a classificação para as quartas de final.

Atlético-MG x Juventude: como foi o jogo?

Primeiro tempo

A primeira etapa foi de um Atlético tentando aproveitar o apoio da torcida para pressionar o Juventude. Com mais posse de bola e volume ofensivo, o time mineiro esbarrou na forte e compacta marcação da equipe gaúcha, que dificultou as infiltrações e limitou a criatividade alvinegra. Sem conseguir criar chances claras, o Galo apostou em cruzamentos e chutes de fora da área, mas levou pouco perigo. A melhor oportunidade do primeiro tempo foi do Juventude, que em um rápido contra-ataque acertou o travessão em um chute de fora da área e ficou perto de abrir o placar.

continua após a publicidade

Lodi em Atlético x Juventude (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Segundo Tempo

Na segunda etapa, a partida ficou mais aberta e as duas equipes passaram a criar mais oportunidades. O jogo ganhou intensidade, com alternância na posse de bola e ataques para os dois lados. Jogando em casa, o Atlético se lançou ao ataque em busca da vitória, mas voltou a esbarrar na forte e organizada defesa do Juventude, que conseguiu neutralizar as investidas alvinegras e segurar o empate, deixando o confronto em aberto para a volta, no Alfredo Jaconi.

Lyanco em Atlético x Juventude na Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

As duas equipes tiveram boas oportunidades para marcar. Pelo lado do Atlético, o Galo desperdiçou diversos contra-ataques e transições rápidas por conta de decisões equivocadas no último passe ou na finalização. Já o Juventude criou a melhor chance da partida ainda no primeiro tempo, quando acertou o travessão em um chute de fora da área e ficou muito perto de abrir o placar.

continua após a publicidade

Ficou abaixo 📉

Peça importante no esquema de Eduardo Domínguez, Victor Hugo teve uma atuação discreta diante do Juventude. O meia pouco participou da construção das jogadas e passou boa parte da partida sem conseguir encontrar espaços para contribuir ofensivamente. Bem marcado, teve dificuldade para se aproximar de Cassierra e praticamente não conseguiu influenciar o desempenho do Atlético no setor criativo.

Atlético-MG x Juventude

Ida - oitavas de final - Copa do Brasil

📆 Data e horário: sábado 1 de Agosto às 19h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Bernard (CAM) / Alisson Safira, Aderlan (JUV)

🟥 Cartões vermelhos: -

continua após a publicidade

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael (Preciado), Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon (Minda), Victor Hugo e Bernard (Igor Gomes); Dudu (Cuello) e Cassierra.

Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)

Jandrei; Gbriel Pinheiro, Titi, Marcos Paulo e Aderlan (Nathan Santos); Raí, Lucas Mineiro, Patrick Silva; Fábio Lima (Mandaca) e Marcos Paulo; Alisson Safira (Alan Kardec)

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.