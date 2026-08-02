Veja gols em Mirassol x Grêmio: Bruno abre o placar e Amuzu empata Clube paulista saiu na frente

Mirassol e Grêmio estão se enfrentando neste domingo (2), no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Com inicio sem muitas chances, Bruno Santos abriu o marcador para o clube paulista. Já na segunda etapa, Amuzu empata para o Tricolor Gaúcho.

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Quando o cronometro marcava os 18 minutos da primeira etapa, Igor Formiga avança com liberdade pela direita e cruza no meio da área para o camisa 30, que ganha de Gustavo Martins na velocidade e chega escorando com estilo, no alto. A bola ainda toca o travessão antes de morrer no fundo do gol.

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Veja o gol:

Mirassol 1x0 Grêmio



⚽️ Bruno Santos

🥾 Igor Formiga



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No inicio da segunda etapa, Alex Muralha e Gabriel Knesowitsch se enrolam na saída de bola e deixam Denilson na fogueira. Ele afasta mal, o Grêmio recupera e Tetê serve o belga na grande área. O camisa 9 bate de primeira, no cantinho, e deixa tudo igual no Maião.

Veja o gol do empate:

Mirassol 1x1 Grêmio



⚽️ Francis Amuzu

🥾 Tetê



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Como chegaram as equipes?

O Mirassol voltou bem da pausa para a Copa do Mundo e conquistou sete dos nove pontos disputados no Brasileirão, com vitórias sobre Grêmio e Remo, além de um empate com o Vasco. A sequência tirou o Leão da zona de rebaixamento.

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Na Copa do Brasil, a equipe entrou diretamente na quinta fase e eliminou o Bragantino com vitória por 3 a 2 no placar agregado. Para o duelo deste fim de semana, o Mirassol também carrega um retrospecto favorável: venceu os quatro confrontos que disputou na história contra o time gaúcho.

Luís Castro na beira do campo em Grêmio x Bolívar na Copa Sul-Americana (Foto: SILVIO AVILA / AFP)

O Grêmio chega pressionado pela eliminação na Sul-Americana e xingamentos da torcida ao técnico Luís Castro na derrota para o Bolívar na Arena. Além disso, um dia antes, entrou na zona de rebaixamento com os resultados da 21ª rodada do Brasileirão, na qual teve compromisso adiado justamente por causa do jogo do playoff do torneio continental.

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