Veja gols em Mirassol x Grêmio: Bruno abre o placar e Amuzu empata
Clube paulista saiu na frente
Mirassol e Grêmio estão se enfrentando neste domingo (2), no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Com inicio sem muitas chances, Bruno Santos abriu o marcador para o clube paulista. Já na segunda etapa, Amuzu empata para o Tricolor Gaúcho.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Quando o cronometro marcava os 18 minutos da primeira etapa, Igor Formiga avança com liberdade pela direita e cruza no meio da área para o camisa 30, que ganha de Gustavo Martins na velocidade e chega escorando com estilo, no alto. A bola ainda toca o travessão antes de morrer no fundo do gol.
Veja o gol:
Mirassol 1x0 Grêmio— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 2, 2026
⚽️ Bruno Santos
🥾 Igor Formiga
🏆 Copa do Brasil | oitavas (ida) pic.twitter.com/zna7rCIw2o
No inicio da segunda etapa, Alex Muralha e Gabriel Knesowitsch se enrolam na saída de bola e deixam Denilson na fogueira. Ele afasta mal, o Grêmio recupera e Tetê serve o belga na grande área. O camisa 9 bate de primeira, no cantinho, e deixa tudo igual no Maião.
Veja o gol do empate:
Mirassol 1x1 Grêmio— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 2, 2026
⚽️ Francis Amuzu
🥾 Tetê
🏆 Copa do Brasil | oitavas (ida) pic.twitter.com/CjDM9jpnSN
Como chegaram as equipes?
O Mirassol voltou bem da pausa para a Copa do Mundo e conquistou sete dos nove pontos disputados no Brasileirão, com vitórias sobre Grêmio e Remo, além de um empate com o Vasco. A sequência tirou o Leão da zona de rebaixamento.
Na Copa do Brasil, a equipe entrou diretamente na quinta fase e eliminou o Bragantino com vitória por 3 a 2 no placar agregado. Para o duelo deste fim de semana, o Mirassol também carrega um retrospecto favorável: venceu os quatro confrontos que disputou na história contra o time gaúcho.
O Grêmio chega pressionado pela eliminação na Sul-Americana e xingamentos da torcida ao técnico Luís Castro na derrota para o Bolívar na Arena. Além disso, um dia antes, entrou na zona de rebaixamento com os resultados da 21ª rodada do Brasileirão, na qual teve compromisso adiado justamente por causa do jogo do playoff do torneio continental.
➡️ Aposte em Mirassol x Grêmio pela Copa do Brasil!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Futebol Nacional
10 ou ponta: Gabriel Mec enfrenta dilema que impacta a SeleçãoHá 13 horas
Futebol Feminino
Base das Gurias Coloradas conquista bicampeonato gaúcho Sub-20; veja como foiHá 2 dias
Futebol Nacional
Imprensa europeia repercute eliminação do Grêmio e critica BraithwaiteHá 2 dias
Fora de Campo
Renato Gaúcho vira assunto em Grêmio x Bolívar: 'Não vai melhorar'Há 2 dias
Fora de Campo
Torcida do Grêmio manda recado a Luís Castro após eliminaçãoHá 2 dias
Grêmio
Grêmio perde para o Bolívar e é eliminado da Sul-AmericanaHá 2 dias
Mais LANCE!