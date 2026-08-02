Artur Jorge admite Cruzeiro abaixo do esperado contra a Chapecoense
O técnico destacou que é violento para os jogadores a sequência de paridas
Depois de Lucas Romero citar o desgaste pela sequência intensa de partidas, o técnico Artur Jorge também avaliou o empate do Cruzeiro na mesma linha. Para o comandante, é 'violento' para os jogadores ter que atuar com apenas dois dias de descanso.
– O substituto de cada jogador depende do plano de jogo. Não há uma relação direta. Temos que admitir que não foi um jogo brilhante. Ficamos abaixo das possibilidades no primeiro tempo, jogando com pouca intensidade. Melhoramos um pouco na etapa final, mas não muito. É preciso reconhecer internamente que jogar com dois dias de intervalo é violento – analisou em entrevista coletiva.
– Sabemos que daqui a dois dias jogamos novamente. Isso é violento para os atletas, mas é o que temos. Hoje a resposta não foi a melhor. Tivemos um jogo em que fomos mais dominantes que o adversário, porém com velocidade inferior ao desejado e passes longos incompletos. Ter marcado um gol, não sei se deveria ter sido validado. Não foi uma partida brilhante da nossa parte – concluiu Artur Jorge após o empate do Cruzeiro.
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Como foi Chapecoense x Cruzeiro
Jogando em casa, a Chapecoense chegou ao ataque primeiro. No primeiro minuto, Fernando aproveitou bola afastada por Otávio e arriscou de longe, com chute que levou perigo, mas passou à direita do gol. Arroyo respondeu pelo lado celeste após boa jogada com Gerson, mas a finalização também passou à direita da meta.
A Raposa abriu o placar com Kenji, mas o bandeirinha assinalou impedimento. Após as boas chances nos minutos iniciais, a partida seguiu aberta, com as duas equipes ofensivas, porém sem levar grande perigo.
O início da etapa complementar foi intenso e com jogo aberto. Giovanni Augusto teve ótima chance em contra-ataque, mas errou o alvo ao tentar encobrir Otávio. A Raposa voltou a assustar Anderson aos 19 minutos, quando Romero arriscou chute forte de fora da área, e a bola passou à direita do gol.
Porém, quando o cansaço apareceu, o ritmo diminuiu bastante. Na reta final, Bruno Rodrigues fez boa jogada pela esquerda e passou para Felipe Morais, que fez um cruzamento para Arroyo, mas Anderson salvou.
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