Artur Jorge projeta reforços no Cruzeiro: 'Podem chegar dois ou três' A Raposa deve fechar a contratações de dois reforços nesta semana

Sem Gabriel Pec e Luis Sinisterra, lesionados, o Cabuloso está muito próximo de fechar as contratações de Wesley e Lucho Rodríguez. Após o empate por 0 a 0 com a Chapecoense, Artur Jorge avaliou a situação do Cruzeiro e o desempenho do clube no mercado.

– Temos falado das necessidades. Sabemos que as perdas de Pec e Sinisterra abriram uma lacuna grande em nossas opções. Estamos fazendo um esforço para equilibrar o elenco. Não é fácil, temos procurado para que possam chegar dois ou três jogadores. Temos trabalhado de forma consciente e unida para tentar acertar a chegada de reforços – comentou Artur Jorge.

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Nesta semana, o Cruzeiro deverá fechar a contratação de dois reforços. Wesley, do Al-Nassr, e Lucho Rodríguez, do NEOM, devem chegar à Toca da Raposa II por empréstimo. A informação das negociações foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Cruzeiro na Copa do Brasil

Na partida do último domingo (2), a Raposa ficou no 0 a 0 com a Chapecoense. Com isso, o Cruzeiro precisa de uma vitória pelo placar mínimo para garantir vaga nas quartas de final. As equipes se enfrentam na quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), no Mineirão. Depois do empate com a Chape, o técnico Artur Jorge admitiu que sua equipe teve desempenho abaixo do esperado.

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– O substituto de cada jogador depende do plano de jogo. Não há relação direta. Temos que admitir que não foi um jogo brilhante. Ficamos abaixo das possibilidades no primeiro tempo, jogando com pouca intensidade. Melhoramos um pouco na etapa final, mas não muito. É preciso reconhecer internamente que jogar com dois dias de intervalo é violento – analisou em entrevista coletiva.

Artur Jorge na Arena Condá (Foto: Júlia Galvão / Cruzeiro)

– Sabemos que daqui a dois dias jogamos novamente. Isso é violento para os atletas, mas é o que temos. Hoje a resposta não foi a melhor. Tivemos um jogo em que fomos mais dominantes que o adversário, porém com velocidade inferior ao desejado e passes longos incompletos. Ter marcado um gol, não sei se deveria ter sido validado. Não foi uma partida brilhante da nossa parte – concluiu Artur Jorge após o empate do Cruzeiro.

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