Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Artur Jorge projeta reforços no Cruzeiro: 'Podem chegar dois ou três'

A Raposa deve fechar a contratações de dois reforços nesta semana

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
03/08/2026 06:15
Favorite o Lance! no Google
Artur Jorge dá entrevista coletiva na Arena Condá
Artur Jorge dá entrevista coletiva na Arena Condá (Foto: Júlia Galvão / Cruzeiro)

Sem Gabriel Pec e Luis Sinisterra, lesionados, o Cabuloso está muito próximo de fechar as contratações de Wesley e Lucho Rodríguez. Após o empate por 0 a 0 com a Chapecoense, Artur Jorge avaliou a situação do Cruzeiro e o desempenho do clube no mercado.

– Temos falado das necessidades. Sabemos que as perdas de Pec e Sinisterra abriram uma lacuna grande em nossas opções. Estamos fazendo um esforço para equilibrar o elenco. Não é fácil, temos procurado para que possam chegar dois ou três jogadores. Temos trabalhado de forma consciente e unida para tentar acertar a chegada de reforços – comentou Artur Jorge.

continua após a publicidade

Nesta semana, o Cruzeiro deverá fechar a contratação de dois reforços. Wesley, do Al-Nassr, e Lucho Rodríguez, do NEOM, devem chegar à Toca da Raposa II por empréstimo. A informação das negociações foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pela reportagem do Lance!.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Cruzeiro na Copa do Brasil

Na partida do último domingo (2), a Raposa ficou no 0 a 0 com a Chapecoense. Com isso, o Cruzeiro precisa de uma vitória pelo placar mínimo para garantir vaga nas quartas de final. As equipes se enfrentam na quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), no Mineirão. Depois do empate com a Chape, o técnico Artur Jorge admitiu que sua equipe teve desempenho abaixo do esperado.

continua após a publicidade

– O substituto de cada jogador depende do plano de jogo. Não há relação direta. Temos que admitir que não foi um jogo brilhante. Ficamos abaixo das possibilidades no primeiro tempo, jogando com pouca intensidade. Melhoramos um pouco na etapa final, mas não muito. É preciso reconhecer internamente que jogar com dois dias de intervalo é violento – analisou em entrevista coletiva.

Artur Jorge na Arena Condá
Artur Jorge na Arena Condá (Foto: Júlia Galvão / Cruzeiro)

– Sabemos que daqui a dois dias jogamos novamente. Isso é violento para os atletas, mas é o que temos. Hoje a resposta não foi a melhor. Tivemos um jogo em que fomos mais dominantes que o adversário, porém com velocidade inferior ao desejado e passes longos incompletos. Ter marcado um gol, não sei se deveria ter sido validado. Não foi uma partida brilhante da nossa parte – concluiu Artur Jorge após o empate do Cruzeiro.

continua após a publicidade

🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições!

Tudo sobre
Sugerida para você!
Fabrício Bruno na Arena Condá

Cruzeiro

Fabrício Bruno revela fala de Artur Jorge após empate do Cruzeiro

Há 8 horas
Artur Jorge na Arena Condá

Cruzeiro

Artur Jorge admite Cruzeiro abaixo do esperado contra a Chapecoense

Há 9 horas
Lucas Romero conduz bola na Arena Condá

Cruzeiro

Romero analisa jogo do Cruzeiro e cita cansaço pela sequência de partidas

Há 9 horas
Fagner conduz bola na Arena Condá

Futebol Nacional

Dê suas notas: avalie as atuações em Chapecoense x Cruzeiro

Há 9 horas
Arroyo lamenta chance perdida pelo Cruzeiro

Futebol Nacional

Chapecoense e Cruzeiro empatam na Arena Condá pela Copa do Brasil

Há 9 horas
Vestiário do Cruzeiro contra a Chapecoense

Cruzeiro

Confira escalação do Cruzeiro contra a Chapecoense

Há 12 horas
Mais LANCE!
Sinisterra corre em jogo contra o Grêmio

Cruzeiro: Sinisterra manda recado antes de cirurgia

Bruno Tubarão pela Chapecoense

Bruno Tubarão projeta duelo contra o Cruzeiro e destaca confiança da Chapecoense nas oitavas da Copa do Brasil

Chapecoense x Cruzeiro Copa do Brasil

Chapecoense x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Gabriel Rojas contra o Coritiba

Gabriel Rojas mostra credenciais em seu terceiro jogo pelo Cruzeiro

Elenco do Cruzeiro contra o Coritiba

Cruzeiro mira G4 e prega evolução no Brasileirão

Gerson e Matheus Pereira comemoram gol

Artur Jorge destaca peso de Gerson e Matheus Pereira no Cruzeiro

Pri Back com uniforme do Cruzeiro corre no gramado

Pri Back e Vanessinha projetam reta decisiva do Cruzeiro no Brasileirão Feminino

Artur Jorge no Couto Pereira e Cruzeiro x Coritiba

ANÁLISE: Cruzeiro neutraliza pontos fortes do Coritiba e conta com brilho de Matheus Pereira

Schwenck

Por onde anda Schwenck, ex-atacante de Botafogo e Cruzeiro?

Matheus Pereira comemora gol pelo Cruzeiro contra o Coritiba

Matheus Pereira fala sobre Seleção Brasileira e diz que assinaria contrato vitalício com o Cruzeiro: 'Na hora'

William no Couto Pereira

William celebra oportunidade e projeta futuro no Cruzeiro

Artur Jorge no Couto Pereira

Artur Jorge vê Cruzeiro dominante em vitória sobre o Coritiba

Matheus Pereira disputando bola

Matheus Pereira comenta fase artilheira no Cruzeiro e analisa vitória