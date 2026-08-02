Fabrício Bruno revela fala de Artur Jorge após empate do Cruzeiro O zagueiro avaliou o empate da equipe contra a Chapecoense

O zagueiro Fabrício Bruno avaliou o empate do Cruzeiro em 0 a 0 com a Chapecoense após a partida, na zona mista da Arena Condá. O defensor destacou que o time não esperava um jogo fácil e revelou uma fala de Artur Jorge no pós-jogo.

– Vou repetir uma frase que o mister falou para a gente: são dois dias para o bem e para o mal. Eles também terão dois dias de descanso. O campo atrapalha um pouco. Acho desumano jogar nesse tipo de gramado. O futebol é um esporte muito intenso e não é bom para nossa saúde. Fizemos um jogo dentro do que foi proposto, faltou inspiração. Mas a decisão está em aberto. Fazer um jogo bom diante do torcedor e levar a classificação – avaliou o zagueiro sobre o pouco tempo de descanso que os jogadores terão para o jogo de volta.

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– Eu acho que dentro da nossa proposta de jogo e da Chapecoense. Em casa, ela jogou no contra-ataque, no Mineirão não deve ser diferente. Foi uma equipe muito bem montada, que conseguiu neutralizar nossa saída de bola. Tivemos chances de gol, fazer os gols é fundamental para a classificação – comentou Fabrício Bruno após o jogo do Cruzeiro.

– Eu acho que, se tratando de uma oitava de final da Copa do Brasil, não esperávamos um jogo fácil. Brasileirão e mata-mata são competições completamente diferentes. São dois jogos, uma decisão em 180 minutos. Sabíamos que a Chape ia correr muito para deixar a decisão em aberto. A sequência é o que temos, não tem para onde correr. Temos decisão contra a Chapecoense e depois contra o Flamengo. É um mês difícil para nós. Tivemos perdas consideráveis em nosso elenco. No jogo passado, Felipe Morais foi bem, hoje Kenji também – analisou.

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Como foi Chapecoense x Cruzeiro

Jogando em casa, a Chapecoense chegou ao ataque primeiro. No primeiro minuto, Fernando aproveitou bola afastada por Otávio e arriscou de longe, com chute que levou perigo, mas passou à direita do gol. Arroyo respondeu pelo lado celeste após boa jogada com Gerson, mas a finalização também passou à direita da meta.

A Raposa abriu o placar com Kenji, mas o árbitro assistente assinalou impedimento. Após as boas chances nos minutos iniciais, a partida seguiu aberta, com as duas equipes ofensivas, porém sem levar grande perigo.

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Gerson e Kenji comemoram gol que foi anulado em Chapecoense x Cruzeiro (Foto: Júlia Galvão / Cruzeiro)

O início da etapa complementar foi intenso e com jogo aberto. Giovanni Augusto teve ótima chance em contra-ataque, mas errou o alvo ao tentar encobrir Otávio. A Raposa voltou a assustar Anderson aos 19 minutos, quando Romero arriscou chute forte de fora da área, e a bola passou à direita do gol.

Porém, quando o cansaço apareceu, o ritmo diminuiu bastante. Na reta final, Bruno Rodrigues fez boa jogada pela esquerda e passou para Felipe Morais, que fez um cruzamento para Arroyo, mas Anderson salvou.

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