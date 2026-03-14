Sobrevivente de tragédia do Ninho do Urubu, ex-Flamengo é anunciado em time da Série B

O Náutico começou a oficializar o seu "pacotão" de reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro nome anunciado pelo clube neste sábado (14) é o do meia Felipe Cardoso, de 23 anos, que estava no Vitória.

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Felipe Cardoso é formado nas categorias de base do Flamengo (Foto: Arquivo Pessoal)

Felipe Cardoso é um dos sobreviventes do trágico incêndio no Ninho do Urubu, em 2019, que vitimou dez jovens das categorias de base do Flamengo.

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Revelado pelo Rubro-Negro carioca, Felipe Cardoso busca em Pernambuco o protagonismo que não encontrou no início desta temporada, onde disputou apenas duas partidas pelo Vitória. O meia já havia defendido o rival Santa Cruz entre 2023 e 2024, além de passagens por Atlético-BA e Metropolitano.

A chegada de Felipe Cardoso é apenas o início de uma reformulação no elenco comandado por Hélio dos Anjos.

O Náutico faz sua estreia na Série B no próximo dia 22, contra o Criciúma, no Estádio dos Aflitos. Felipe Cardoso já deve estar à disposição para o confronto, aguardando apenas a regularização no BID para poder vestir a camisa alvirrubra oficialmente.

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Emissora anuncia que transmitirá dois jogos da Série B por rodada na TV aberta

A Xsports, emissora jovem que começou suas atividades em 2025, anunciou que irá transmitir dois jogos da Série B por rodada na TV aberta. O primeiro duelo que o canal apresentará no campeonato será entre Vila Nova x CRB, em 21 de março, às 17h (de Brasília).

Veja o que disse Thiago Garcia, diretor comercial da Xsports:

A Série B é um dos campeonatos que melhor representam a essência do futebol brasileiro. É uma competição que carrega história, tradição e a paixão de torcidas espalhadas por todo o país. Na Xsports, entendemos a responsabilidade de dar visibilidade e relevância a esses clubes e às narrativas que nascem dentro do nosso próprio território. Nosso compromisso é levar ao público uma cobertura nacional que vá além da transmissão do jogo, com conteúdo, contexto e histórias que aproximem ainda mais o torcedor do campeonato e de seus protagonistas - afirmou o diretor.