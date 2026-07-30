Atlético reencontra atacante que teve passagem complicada pelo clube
Centroavante conviveu com lesões e problemas físicos na passagem pelo Galo
O Atlético muda o foco para a Copa do Brasil e inicia neste sábado (1º), diante do Juventude, a disputa por uma vaga nas quartas de final da competição. No adversário gaúcho, o Galo reencontrará um velho conhecido da torcida: o atacante Alan Kardec.
Aos 37 anos, o centroavante é um dos jogadores mais experientes do elenco comandado por Maurício Barbieri. Apesar disso, tem sido utilizado principalmente no segundo tempo. Desde que chegou ao Juventude, em fevereiro, Kardec disputou 18 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência.
Alan Kardec pelo Atlético
Contratado pelo Atlético em 2022, Alan Kardec chegou cercado de expectativa após boas temporadas como artilheiro no futebol chinês e passagens de destaque por outros clubes brasileiros. No entanto, o atacante não conseguiu repetir o desempenho com a camisa alvinegra.
Durante sua passagem pelo Galo, Kardec conviveu com lesões que prejudicaram sua sequência de jogos e impediram que conquistasse espaço na equipe. Sem conseguir se firmar entre os titulares, o centroavante teve participação discreta no clube.
Ao todo, Alan Kardec disputou 53 partidas pelo Atlético em dois anos e meio, marcou quatro gols e distribuiu uma assistência. Nesse período, foi titular em apenas seis oportunidades antes de encerrar sua passagem pelo clube.
Atlético x Juventude pela Copa do Brasil
Atlético e Juventude se enfrentam no próximo sábado (1º), às 19h30, na Arena MRV, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de volta será disputada na terça-feira (4), em Caxias do Sul, e definirá o classificado para as quartas de final da competição.
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