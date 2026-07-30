CBF divulga análise do VAR de expulsões em Vitoria x Palmeiras Cacá e Luan Cândido receberam cartões vermelhos em um intervalo de três minutos, no fim do primeiro tempo.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (30), os áudios da cabine do VAR das expulsões dos zagueiros Cacá e Luan Cândido na goleada do Palmeiras sobre o Vitória por 4 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

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A arbitragem expulsou Cacá após entrada dura em Jhon Arias. Inicialmente, Alex Gomes Stefano aplicou apenas o cartão amarelo, mas mudou a decisão após recomendação de revisão do VAR, aos 36 minutos do primeiro tempo.

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- Alex, vou recomendar a revisão para cartão vermelho por jogo brusco grave. O jogador que vai dar o carrinho não acerta a bola e com as travas da chuteira acerta a panturrilha do adversário. Com intensidade alta.

- Toca na bola, bem acima do tornozelo, perna em riste. Vou voltar com cartão vermelho para o número 25 - concorda Alex Gomes Stefano.

Até a primeira expulsão, a partida seguia empatada sem gols no Barradão. Pouco depois, o zagueiro Luan Cândido fez um gesto de "roubo" em referência à decisão envolvendo o lance entre Cacá e Jhon Arias. Novamente, o VAR recomendou a revisão da jogada, e a arbitragem aplicou mais um cartão vermelho ao defensor do Vitória, minutos após o primeiro.

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- Vou recomendar revisão para uma possível expulsão. Jogador faz gesto de roubo - completa a cabine do VAR, sobre o lance de Luan Cândido.

Luan Cândido deixa o campo expulso em partida entre Vitória e Palmeiras (Foto: Walmir Cirne/AGIF/Folhapress)

O Palmeiras marcou quatro gols com dois jogadores a mais e chegou aos 47 pontos, ampliando para oito a vantagem sobre o vice-líder Flamengo, que empatou com o Internacional na rodada. Agora, a equipe comandada por Abel Ferreira volta as atenções para a Copa do Brasil.

Em um intervalo de quatro dias, enfrentará o Fortaleza em dois jogos válidos pelas oitavas de final. A partida de ida será disputada neste domingo, no Allianz Parque. A volta está marcada para quarta-feira, na Arena Castelão.

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