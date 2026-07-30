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Palmeiras vence Bragantino e vai à final do Brasileirão Sub-20

Alviverde agora aguarda o vencedor do confronto entre Santos e Vasco para conhecer o adversário na decisão

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
30/07/2026 17:55
Atualizado há 2 minutos
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Palmeiras x Bragantino - Brasileirão sub-20
Palmeiras x Bragantino (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na tarde desta quinta-feira (30), na Arena Crefisa Barueri, e garantiu vaga na final do Brasileirão Sub-20. Os gols da classificação alviverde foram marcados por Vinícius e Riquelme, de pênalti, ambos no segundo tempo.

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Comandada por Allan Barcellos, a equipe fechou a semifinal com 5 a 3 no placar agregado, após empate por 3 a 3 no confronto de ida, disputado no Estádio Cícero de Souza Marques. Agora, o Palmeiras aguarda a definição do outro finalista, que sairá do duelo entre Santos e Vasco.

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Como foi a partida entre Palmeiras e RB Bragantino

O ritmo da partida começou intenso na Arena Barueri, com as duas equipes trocando oportunidades de gol. Aos poucos, o duelo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino perdeu intensidade, com menos transições e maior tentativa de controle da posse de bola.

Os rivais, no entanto, seguiram criando chances, e o Palmeiras acertou a trave em uma das oportunidades. O placar permaneceu inalterado até o intervalo.

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Já na segunda etapa, o Palmeiras balançou a rede duas vezes e garantiu a classificação à final do Brasileirão. Em pressão, os mandantes roubam a bola no campo rival, e Luis Pacheco aciona Viníciu. O atacante, dentro da área, chtuou forte para colcoar o Alviverde em vantagem.

Cerca de 15 minutos depois, o Palmeiras ampliou a vantagem em cobrança de pênalti convertida por Riquelme. Com o placar favorável, a equipe optou por recuar as linhas e atrair o Bragantino para seu campo, buscando explorar os contra-ataques. Os visitantes ainda tentaram uma pressão nos minutos finais, mas não conseguiram evitar a eliminação da competição.

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Palmeiras x Bragantino - Brasileirão sub-20
Palmeiras eliminou o RB Bragantino e garantiu vaga na decisão do Brasileirão sub-20 (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

✅ FICHA TÉCNICA

BRASILEIRÃO SUB-20
Palmeiras 2 X 0 RB Bragantino - Semifinal (volta)

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP)
Gols: Vinicius e Riquelme (PAL)
🟨 Árbitro: Guilherme Nunes de Santana (SP)
🚩 Assistentes: Leonardo Augusto Villa (SP) e Felipe Camargo de Moraes (SP)

Escalações

PALMEIRAS (Técnico: Allan Barcellos)
Kauan Lima; João Gabriel, Pimente, Koné (Benedetti) e João Paulo; André Lucas, Luis Pacheco e Felipe Teresa (Kidani); Erick Belé (Riquelme), Vinícius e Heittor (Victor).

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RB BRAGANTINO (Técnico: Fernando Oliveira)
João Madeira; Ryan, Talles, Breno e Léo Bahia; Victor Gabriel, Filipinho (Thalyson) e Lima; Jhuan Neves, Gabriel Lopes e Yuri Alves (Luis Gustavo).

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