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Danilo Pereira é apresentado pelo Botafogo e projeta passagem: 'Muito motivado'

Jogador já foi regularizado e está apto a estrear pelo Glorioso

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 14:38
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Danilo Pereira foi apresentado pelo diretor Léo Coelho
Léo Coelho, diretor do Botafogo, ao lado de Danilo Pereira (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

O Botafogo apresentou na tarde desta quinta-feira (30), em entrevista coletiva no Estádio Nilton Santos, o atacante Danilo Pereira, de 27 anos, que estava no Rangers, da Escócia, como novo reforço para a sequência da temporada. O jogador, que vestirá a camisa 9, falou do longo período no futebol europeu e projetou a passagem na nova casa, bem fisicamente e motivado para construir sua história.

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Danilo Pereira chega ao Glorioso com contrato de empréstimo até junho de 2027. O acordo foi amarrado entre as partes para obrigação de compra em caso de cumprimento de metas. Ele já foi regularizado e pode estrear pelo Alvinegro no dia 8 de agosto, contra o Fluminense, pela 22ª rodada do Brasileirão.

— Quero agradecer a todos por terem me recebido muito, muito bem desde quando eu cheguei. Foi um momento muito especial para a minha família, para mim também. Passei minha carreira toda fora, muito jovem, com 18 anos, então você vai viver o mundo afora sozinho, sem saber falar inglês, sem saber falar nada e depois você volta com 27 anos, com uma bagagem... Então é uma experiência. Agora eu venho muito motivado, venho querendo mostrar tudo o que eu aprendi fora. Então quero agradecer a todos também por tudo que vêm feito e por tudo que meus empresários também, minha família sempre me apoiaram — iniciou o novo reforço do Botafogo.

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O jogador é um alvo antigo do Botafogo. Em 2022, quando o projeto da SAF dava os primeiros passos sob o comando de John Textor, Danilo, ainda no Ajax, da Holanda, chegou a negociar com o clube, mas se transferiu para o Ferynoord, do mesmo país. O novo camisa 9 do Glorioso falou da evolução na carreira e se colocou à disposição de Franclim Carvalho.

— Eu, como profissional, chego aqui muito motivado. Agora, acho que nesses quatro anos, eu aprendi muita coisa também, referente dentro de campo e fora de campo. Então aquele Danilo de quatro anos atrás tinha muito pra evoluir, como agora também tem muito pra evoluir ainda mais. Mas eu acho que com 27 anos você já tem uma bagagem bem maior do que quando você era um pouco mais novo, um pouco mais jovem. Acho que eu chego aqui bem, estou bem fisicamente, porque estava na pré-temporada lá e aqui o campeonato já está rolando — destacou.

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Danilo Pereira vestirá a camisa 9 do Botafogo
Danilo Pereira vestirá a camisa 9 do Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

O novo reforço para a sequência da temporada valorizou a oportunidade de vestir a camisa 9, que, de acordo com Léo Coelho, diretor da SAF, foi um pedido. Ele falou de suas referências na posição e apresentou suas características de jogo.

— Acho que é um número muito especial para um centroavante, aquele 9 que é fazedor de gols. Nos últimos tem muitas diferenças de características de 9 que gosta de sair mais da área, de fazer um-dois com os companheiros. Gosto muito do Gabriel Jesus, Ronaldo também. Foram uma das grandes referencias de sair, buscar a bola e não ficar só centralizado — detalhou.

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Veja mais respostas do novo atacante do Botafogo:

Início no clube

— Conversei com os atletas, pessoas muito do bem que querem me ajudar. Venho muito motivado para fazer meu melhor dentro de campo. Quero ajudar meus companheiros o máximo que posso. Quero fazer muitos gols... camisa 9 é um objetivo também. Espero que possa sair bem sucedido também.

Treino e como pode ajudar

— Como foi muito rápido, peguei o treino antes do Cruzeiro. Ele tava fazendo a parte tática com o time que iria viajar. Consegui dar uma olhada do que ele quer. Através da conversa ele me orientou como me queria jogando. Depende do treinador falando se vou ficar mais centralizado ou fazendo movimentação. Depende do jogo. Sou o jogador que gosta de se movimentar mais e não ficar só parada. Espero ajudar muito.

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