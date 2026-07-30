Goleiro Thomazella celebra vitória do Mirassol em noite de estreia: 'Sensação única' Goleiro estreou pelo Leão na vitória sobre o Remo e comemorou o momento

A vitória do Mirassol por 2 a 1 sobre o Remo, na última quarta-feira (29), pelo Campeonato Brasileiro, teve um significado especial para um personagem do jogo. Após quase dois anos desde sua chegada ao clube, o goleiro Thomazella fez sua estreia com a camisa do Leão e também disputou pela primeira vez uma partida na Série A.

Depois do apito final, o arqueiro comemorou o momento vivido e destacou a importância da oportunidade recebida.

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— Uma sensação única. Estrear depois de tanto tempo vestindo essa camisa, em casa, diante da nossa torcida, com uma vitória como essa, me deixa muito feliz. Quero agradecer a todo o grupo pela confiança, à comissão por acreditar em mim e me dar essa oportunidade de jogar. Estou muito feliz por tudo. Trabalhei bastante para que, quando a oportunidade aparecesse, eu pudesse desempenhar bem e, graças a Deus, as coisas aconteceram da melhor forma, e conquistamos um resultado importante para a gente dentro do campeonato — afirmou.

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Contratado pelo Mirassol em 2024, Thomazella participou da campanha que garantiu o acesso do clube à elite do futebol brasileiro. Além disso, integrou o elenco que conquistou a inédita classificação para a Copa Libertadores.

Antes de chegar ao Leão, o goleiro se destacou pela Portuguesa, onde conquistou o título da Série A2 do Campeonato Paulista em 2022.

Mirassol entra em sequência positiva

Com o triunfo sobre o Remo, o Mirassol chegou aos 23 pontos e ocupa a 14ª colocação na tabela do Brasileirão. A equipe também ampliou sua sequência de invencibilidade para três partidas, com duas vitórias e um empate nas últimas rodadas.

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Thomazella ressaltou a evolução do time e afirmou que o objetivo é afastar o clube da parte inferior da classificação.

— Estamos vivendo um bom momento na competição. O nosso grupo é muito forte e estamos demonstrando isso. Acredito demais no potencial do nosso time e vamos seguir com o objetivo de sair o mais rápido possível dessa parte de baixo da tabela. Vamos seguir com os pés no chão, trabalhando bastante e com o objetivo de colocar o clube na parte de cima da tabela — concluiu.

Thomazella, goleiro do Mirassol antes de jogo pelo Brasileirão (Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol)

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