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Imprensa europeia repercute expulsão de Luan Cândido contra o Palmeiras

Jornal francês destaca a expulsão de Luan Cândido, do Vitória

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 12:00
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Luan Cândido expulso diante do Palmeiras
Luan Candido jogador do Vitoria durante partida contra o Palmeiras no estadio Barradao pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)

Uma polêmica de arbitragem no Campeonato Brasileiro ultrapassou as fronteiras e virou manchete no noticiário internacional. O jornal francês L'Équipe destacou a goleada do Palmeiras sobre o Vitória por 4 a 0, em Salvador, pela 21ª rodada do torneio. Longe de enaltecer jogadas geniais ou promessas do esporte, o foco da publicação europeia esteve na turbulenta atuação do árbitro carioca Alex Gomes Stefano, que aplicou dois cartões vermelhos para atletas rubro-negros durante o primeiro tempo.

Lequipe repercute expulsão de Luan Cãndido, do Vitória
Lequipe repercute expulsão de Luan Cãndido, do Vitória (Foto: Reprodução/L'equipe)

Tradução: "Brasil: Jogador do Vitória insinua que o árbitro está roubando o jogo e é expulso após intervenção do VAR."

A repercussão lá fora ganhou força após a expulsão de Luan Cândido. Indignado com a sequência de decisões desfavoráveis à equipe baiana diante do líder da competição, o defensor fez gestos com as mãos que sugeriam um suposto 'roubo' por parte da arbitragem, o que resultou na sua ida precoce ao vestiário.

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Entenda o estopim da confusão


A reviravolta no confronto começou aos 37 minutos da primeira etapa. O zagueiro Cacá acertou um carrinho com a sola da chuteira na perna esquerda de Jhon Arias. Chamado pelo árbitro de vídeo (VAR), Alex Gomes Stefano reavaliou o lance e apresentou o cartão vermelho direto ao camisa 25.

Revoltado com a punição ao companheiro de equipe, Luan Cândido iniciou uma reclamação acintosa contra a comissão de arbitragem. Ao gesticular de forma explícita o sinal de roubo, a equipe recebeu o segundo cartão vermelho da partida em questão de segundos.

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Expulsão no Palmeiras? Jogadores do Vitória questionam Maurício

O clima tenso, no entanto, já vinha de lances anteriores. Pouco antes do bate-boca generalizado, os jogadores do Vitória exigiram a expulsão de Maurício, do Palmeiras, por uma cotovelada no próprio Cacá. A arbitragem considerou a jogada normal e manteve o palmeirense em campo — o chamado de paraguaio pelo portal francês, Maurício, foi quem abriu o placar para o clube paulista nos acréscimos do primeiro tempo.

Com a goleada sobre o Vitória, no Barradão, o Palmeiras abriu oito pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro em relação ao vice-líder Flamengo, que empatou com o Internacional.

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Vitória e Palmeiras
Vitória e Palmeiras duelaram no Barradão (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

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