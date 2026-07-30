Atlético anuncia oficialmente atacante uruguaio Thiago Borbas: veja detalhes Jogador de 24 anos assina contrato de empréstimo com opção de compra

O Atlético anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (30), a contratação do atacante Thiago Borbas. O uruguaio de 24 anos, que pertence ao Red Bull Bragantino, assinou contrato de empréstimo com opção de compra até o fim da temporada de 2026.

O Atlético anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (30), a contratação do atacante Thiago Borbas. O uruguaio de 24 anos, que pertence ao Red Bull Bragantino, assinou contrato de empréstimo com opção de compra até o fim da temporada de 2026.

Borbas já estava em Belo Horizonte desde o último sábado. Ao longo da semana, o atacante realizou exames médicos e testes físicos antes de ser anunciado oficialmente como reforço do Galo.

continua após a publicidade

Na última temporada, o jogador defendeu o Real Oviedo, da Espanha, por empréstimo. No entanto, teve pouco espaço na equipe espanhola e disputou apenas 12 partidas, sem marcar gols.

Thiago Borbas Atlético (Foto: reprodução Atlético)

Carreira de Thiago Borbas, reforço do Atlético

Novo reforço do Atlético, Thiago Borbas chega ao clube por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino, com quem tem contrato válido até o fim de 2027. O atacante uruguaio passou os últimos seis meses defendendo o Real Oviedo, da Espanha, mas recebeu poucas oportunidades. Foram 12 partidas, todas como reserva, somando apenas 168 minutos em campo e sem marcar gols.

continua após a publicidade

A melhor fase da carreira de Borbas aconteceu no River Plate-URU. Em 2022, o centroavante foi o artilheiro do Campeonato Uruguaio, com 18 gols em 26 partidas, desempenho que chamou a atenção do Bragantino. Ao todo, pelo clube uruguaio, disputou 94 jogos e marcou 29 gols.

Contratado pelo Bragantino em 2023, o atacante acumulou 134 partidas pela equipe paulista. Nesse período, balançou as redes 27 vezes e contribuiu ainda com seis assistências.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.