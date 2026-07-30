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Vasco negocia com Castano, enquanto busca acertar com Sosa

Clube trata as duas negociações em paralelo, mas vai contratar apenas um dos volantes

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 17:10
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Kevin Castaño em campo pela seleção colombiana
Kevin Castaño em campo pela seleção colombiana (Foto: Reprodução)

O Vasco abriu negociações com o River Plate pela contratação do volante Kevin Castaño. O colombiano de 25 anos, que disputou a última Copa do Mundo por sua seleção, passou a ser mais um nome tratado pela diretoria, que também negocia a contratação de Santiago Sosa, do Racing. A informação foi dada inicialmente pelo Ge e confirmada pelo Lance!.

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A reportagem apurou que as duas conversas acontecem em paralelo, mas o clube pretende fechar com apenas um dos volantes. O acordo por Santiago Sosa esteve muito próximo de ser concretizado nos últimos dias. No entanto, quando a negociação caminhava para a reta final, o Racing passou a impor novas exigências, dificultando a conclusão do negócio.

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Com esse cenário, o Vasco intensificou as conversas por Kevin Castaño, e as tratativas avançaram. Embora a negociação por Santiago Sosa tenha saído na frente, ela perdeu força após o Racing impor novos entraves. Ao mesmo tempo, o diálogo com o River Plate evoluiu, colocando as duas operações em um estágio semelhante. A tendência é que o volante cuja negociação seja concluída primeiro desembarque no Rio de Janeiro para reforçar o Cruz-Maltino.

Negociação por Deossa

O cenário é diferente do que acontece com Nelson Deossa. O Vasco mantém as negociações com o Real Betis e trabalha para contratar o colombiano independentemente da definição entre Sosa e Castaño. A diretoria busca reforçar o meio-campo com Deossa e mais um volante, que sairá da disputa entre o jogador do Racing e o atleta do River Plate.

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