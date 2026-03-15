Santos x Corinthians: IA projeta vencedor e gol de craque no clássico

Santos e Corinthians se encontram na Vila Belmiro neste domingo (15), às 16h (horário de Brasília), para um duelo válido pelo sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Em pesquisa com a inteligência artificial Chat GPT, o Lance! questionou o placar e os autores dos gols neste confronto.

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Chat GPT prevê jogo duro e uma estrela brilhando

"Para o clássico entre Santos FC e Sport Club Corinthians Paulista, meu palpite é de um jogo equilibrado, mas com vantagem para o Santos, principalmente por jogar na Vila Belmiro e ter um estilo mais ofensivo quando atua em casa. Clássicos costumam ser muito disputados e decididos em detalhes, então a tendência é de uma partida intensa, com muita marcação e chances para os dois lados. Ainda assim, acredito que o Santos consiga aproveitar melhor as oportunidades e saia com a vitória por 2 a 1, em um confronto apertado e decidido possivelmente no segundo tempo."

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"Imagino um gol de Gabigol aos 23 minutos, aproveitando uma jogada ofensiva dentro da área. O Corinthians deve reagir na segunda etapa e buscar o empate, que no meu palpite viria aos 61 minutos com Memphis Depay, finalizando após uma jogada trabalhada no ataque. Com o jogo aberto na parte final, vejo o Santos voltando a pressionar e chegando ao gol da vitória aos 78 minutos com Rony, aproveitando um contra-ataque rápido."

Confronto histórico

Desde o primeiro encontro, os dois clubes já se enfrentaram 353 vezes em competições oficiais. No retrospecto geral, o Corinthians leva vantagem histórica, com 139 vitórias, contra 112 vitórias do Santos, além de 100 empates.

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Nos confrontos de mata-mata, o Santos tem um retrospecto favorável, tendo levado a melhor na maioria dos duelos diretos.

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Na última década, os artilheiros têm se destacado, pelo lado do Santos, nomes como Marcos Leonardo e Ricardo Oliveira são os responsáveis. Já pelo Corinthians, jogadores como Yuri Alberto e Jô são nomes que mais balançaram as redes contra o rival.

Nos últimos cinco jogos entre eles, o Corinthians levou vantagem, foram três vitórias do time da capital paulista, uma vitória do Santos e um empate.

Santos e Corinthians se enfrentam neste domingo (Foto: Raphael Campos Do Prado/MOCHILA PRESS)

Como chegam Santos e Corinthians?

O Alvinegro Praiano chega para o clássico após um empate por 2 a 2 com o Mirassol, fora de casa. No jogo disputado no dia 10 de março, o time santista saiu atrás no placar, mas reagiu e conseguiu buscar a igualdade, com destaque para o atacante Gabriel Barbosa, autor dos dois gols da equipe na partida.

A situação do elenco santista é tranquila em relação a desfalques. Segundo informações recentes do clube, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem praticamente todo o grupo à disposição, já que o departamento médico não conta com jogadores lesionados neste momento e a maioria do elenco está liberada para atuar.

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No entanto, existe atenção especial em relação a Neymar, que recentemente foi preservado em uma partida para controle físico após desgaste muscular. A tendência é que o jogador seja reavaliado antes do clássico para definir se começa jogando ou não.

Já no time de Itaquera, o time chega de uma derrota por 2 a 0 diante do Coritiba, em casa. Para o clássico, o Corinthians deve ter praticamente todo o elenco principal à disposição. A comissão técnica não enfrenta grandes problemas com suspensões, e a maior parte dos jogadores considerados titulares está liberada para atuar.