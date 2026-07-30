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Novo reforço, Thiago Borbas já pode jogar pelo Atlético?

Jogador passa por exames médicos para ser oficializado pelo Galo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
30/07/2026 11:00
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Thiago Borbas (reprodução)
Thiago Borbas (reprodução)
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O Atlético se movimentou no mercado e chegou a um acordo pela contratação do atacante Thiago Borbas. No entanto, o uruguaio ainda não foi oficializado pelo clube mineiro. O Galo ainda passa pelos trâmites burocráticos para que o jogador seja inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e fique disponível para jogar.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético se movimentou no mercado e chegou a um acordo pela contratação do atacante Thiago Borbas. No entanto, o uruguaio ainda não foi oficializado pelo clube mineiro. O Galo ainda passa pelos trâmites burocráticos para que o jogador seja inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e fique disponível para jogar.

Borbas desembarcou em Belo Horizonte no último sábado (25). Desde então, o atacante passa por exames médicos e avaliações físicas antes de assinar contrato e ser oficializado pelo Atlético. A expectativa é de que esse processo seja concluído nos próximos dias.

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O jogador ainda iniciará os treinamentos com o restante do elenco alvinegro e, então, ficará à disposição do técnico Eduardo Domínguez para estrear com a camisa atleticana.

Thiago Borbas pertence ao Red Bull Bragantino e estava emprestado ao Real Oviedo, da Espanha. O atacante chega ao Atlético por empréstimo, com opção de compra ao fim do contrato.

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Quem é Thiago Borbas, reforço do Atlético?

Thiago Borbas chega ao Atlético vinculado ao Red Bull Bragantino, clube com o qual tem contrato até o fim de 2027. Nos últimos seis meses, o atacante atuou por empréstimo no Real Oviedo, da Espanha, mas teve pouco espaço. Foram 12 partidas disputadas, todas saindo do banco de reservas, sem marcar gols e com apenas 168 minutos em campo.

Antes de desembarcar no futebol brasileiro, Borbas ganhou destaque no River Plate-URU. Em 2022, foi o artilheiro do Campeonato Uruguaio ao balançar as redes 18 vezes em 26 jogos, desempenho que despertou o interesse do Bragantino. Pelo clube que o revelou, acumulou 29 gols em 94 partidas.

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Desde que chegou ao Massa Bruta, o uruguaio entrou em campo 134 vezes, marcou 27 gols e distribuiu seis assistências.

CAMPEONATO BRASILEIRO / RED BULL BRAGANTINO x BOTAFOGO
Thiago Borbas ( Foto : Luis Moura / WPP )

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