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Com surpresas, Corinthians está escalado para enfrentar o Athletico

Equipes se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
30/07/2026 18:31
Atualizado há 0 minutos
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Camisa do Corinthians na Neo Química Arena
Corinthians está escalado para o confronto (Foto: Divulgação/Corinthians)

O Corinthians está escalado para enfrentar o Athletico-PR nesta quinta-feira (30), às 19h30, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Para a partida, o técnico Fernando Diniz optou por preservar parte dos titulares, de olho na sequência da temporada. Matheuzinho jogará improvisado na lateral, enquanto Raniele atuará na defesa. Do meio-campo para o ataque, a equipe não terá titulares.

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O lateral Matheus Bidu e o atacante Pedro Raul, ambos com dores no púbis, estão fora da partida. O atacante Vitinho sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo e passou por cirurgia. Já o lateral Hugo Faria, em transição física, segue como desfalque para o duelo.

Assim, a escalação do Corinthians é formada por: Hugo Souza; Pedro Milans, Raniele, André Ramalho e Matheuzinho; Allan, Matheus Pereira, André Carrillo e Labyad; Dieguinho e Lingard.

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Neo Química Arena, casa do Corinthians
Neo Química Arena, casa do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Momentos dos times no Brasileirão

O Corinthians busca manter a boa sequência como mandante. A equipe não perde na Neo Química Arena pelo Campeonato Brasileiro desde abril e tenta se aproximar da parte de cima da tabela. O Timão ocupa a nona colocação, com 28 pontos.

Já o Athletico-PR chega embalado por duas vitórias consecutivas após a pausa para a Copa do Mundo, incluindo um triunfo fora de casa sobre o São Paulo. O Furacão aparece na terceira posição do Brasileirão.

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Veja abaixo a sequência de jogos

  • 21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
  • Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil
  • Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil
  • 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
  • Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
  • 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
  • Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
  • 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão

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