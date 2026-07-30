Vitória repudia declaração de Abel Ferreira sobre Luan Cândido após expulsão no Barradão Jogador foi expulso após gestos de roubo na partida contra o Palmeiras no Barradão

O Vitória divulgou uma nota oficial nesta quinta-feira (30) em resposta às declarações do técnico Abel Ferreira após a goleada do Palmeiras por 4 a 0, na última quarta-feira (29), no Barradão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube baiano classificou como inaceitável o questionamento feito pelo treinador sobre o caráter do zagueiro Luan Cândido.

Na entrevista coletiva, Abel comentou os lances polêmicos da partida, marcada por três expulsões — duas do Vitória e uma do Palmeiras. O treinador afirmou que concordava com as decisões da arbitragem e, ao ser perguntado sobre a expulsão de Luan Cândido, declarou:

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— Conhece o histórico do Luan Cândido? Conhece o histórico dele? — disse Abel.

A fala gerou forte reação do Vitória, que saiu em defesa do defensor e publicou uma nota de repúdio.

Vitória defende Luan Cândido e rebate Abel Ferreira

No comunicado, o clube destacou que Luan Cândido estreou como profissional em 2020 e soma apenas seis expulsões em seis temporadas, média de uma por ano. Segundo o Vitória, o número é baixo para um jogador da posição.

A nota também faz uma comparação com o histórico disciplinar de Abel Ferreira, lembrando que o treinador do Palmeiras acumula 13 expulsões em partidas oficiais.

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— Durante o mesmo período, o treinador Abel Ferreira acumula 13 expulsões em jogos oficiais. Um número que representa mais do que o dobro da quantidade registrada por nosso atleta e, principalmente, parte de um profissional que deveria servir de exemplo para seus jogadores — escreveu o clube.

Clube cobra evolução da arbitragem

Além de defender o zagueiro, o Vitória voltou a criticar a arbitragem brasileira e afirmou que erros recorrentes comprometem o trabalho dos clubes.

O clube também considerou contraditória a postura de Abel Ferreira ao classificar como "no limite" um lance que o Vitória entende como agressão, lembrando que o treinador costuma fazer críticas ao nível da arbitragem nacional.

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Por fim, o Rubro-Negro reiterou confiança no atleta.

— Reiteramos nossa total confiança no caráter, na conduta profissional e na integridade de Luan Cândido, atleta que honra diariamente a camisa do Esporte Clube Vitória dentro e fora de campo — concluiu em nota.

Jogo foi marcado por expulsões

A vitória palmeirense por 4 a 0 ganhou contornos diferentes após as expulsões. Até os cartões vermelhos, o placar permanecia empatado em 0 a 0.

Luan Cândido foi expulso depois de fazer gestos interpretados pela arbitragem como uma insinuação de roubo. Após revisão do VAR, o árbitro confirmou o cartão vermelho ao defensor.

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Com o resultado, o Palmeiras abriu oito pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro em relação ao vice-líder Flamengo.

Luan Cândido foi expulso na goleada do Palmeiras sobre o Vitória no Barradão (Foto: Walmir Cirne/AGIF/Folhapress)

Confira nota na íntegra

O Esporte Clube Vitória vem a público expressar sua indignação diante das declarações proferidas pelo treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras, Sr. Abel Ferreira, durante sua entrevista coletiva após a partida da última quarta-feira (29), nas quais questiona o caráter de nosso atleta Luan Cândido. "Conhece o histórico do Luan Cândido? Conhece o histórico dele?", disse Abel Ferreira. O atleta Luan Cândido estreou profissionalmente em 2020 e, desde então, acumula seis expulsões em seis anos de carreira, o que corresponde a uma média de uma expulsão por temporada, sendo quatro expulsões diretas e duas por dois cartões amarelos. Tratando-se de um defensor, trata-se de um número considerado baixo. Durante o mesmo período, o treinador Abel Ferreira acumula 13 expulsões em jogos oficiais. Um número que representa mais do que o dobro da quantidade registrada por nosso atleta e, principalmente, parte de um profissional que deveria servir de exemplo para seus jogadores. O Esporte Clube Vitória defende que a arbitragem do futebol brasileiro deve ser aprimorada e profissionalizada, para que todos os clubes deixem de sofrer com atuações equivocadas que acabam prejudicando projetos inteiros. Por isso, causa-nos estranheza que o Sr. Abel Ferreira considere um lance claro de agressão como algo "no limite", especialmente por se tratar de alguém que frequentemente manifesta insatisfação com a qualidade da arbitragem nacional. Por fim, reiteramos nossa total confiança no caráter, na conduta profissional e na integridade de Luan Cândido, atleta que honra diariamente a camisa do Esporte Clube Vitória dentro e fora de campo.

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