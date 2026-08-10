Veja gol em Goiás x Londrina: Kadu abre o placar Times estão se enfrentando pela 21ª rodada da Série B

Goiás e Londrina estão se enfrentando nesta segunda-feira (10), pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio da Serrinha, em Goiânia. Já no primeiro tempo, Kadu abriu o placar para o time da casa.

Quando o cronometro marcava os 18 minutos da primeira etapa, Nicolas cruzou na área, Cadu tocou de cabeça e a bola bate na zaga. Kadu Sousa fica com a sobra e empurra para as redes. Assistente marca impedimento inicialmente, mas o VAR confirma o gol.

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Veja o gol:

Gol kadu nossoa matador pic.twitter.com/18Vf52he9r — Moxé Goiás (@MoxeGoias) August 10, 2026

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O Goiás vem de derrota por 1 a 0 para o América-MG, que até então era o lanterna. O revés fora de casa encerrou a série invicta da equipe sob comando do técnico Mozart. Agora o Verdão busca reabilitação jogando em seu estádio para tentar se reaproximar do pelotão de frente - iniciou a rodada em 10º lugar com 29 pontos.

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O Londrina vem de uma sequência de quatro jogos sem vencer. Na rodada passada, o LEC foi goleado em casa por 4 a 1 pelo Novorizontino. A última vitória foi há mais de um mês: 5 a 0 sobre o CRB no dia 4 de julho, no VGD. O time paranaense ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

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Regras de arbitragem utilizadas na Copa do Mundo serão aplicadas também no Brasileirão (Foto: Yuri Cortez/AFP)

Veja o que muda na arbitragem do Brasileirão das Séries A e B

1 . Oito segundos com a bola nas mãos; se o goleiro exceder esse prazo, será marcado escanteio para o adversário; 2 . Cinco segundos para o arremesso lateral; a contagem começa a partir do momento em que o jogador pegar a bola; 3 . Cinco segundos para a cobrança do tiro de meta; se exceder o tempo, será marcado escanteio; 4 . Dez segundos para o jogador substituído deixar o campo; ele deve sair pelo ponto mais próximo que estiver; 5 . Um minuto do lado de fora: atleta que receber atendimento médico no campo deverá ficar um minuto fora de campo até retornar; 6 . Se o goleiro precisar de atendimento médico, um jogador de linha deverá ficar de fora do jogo por um minuto. O técnico ou o capitão apontam; 7 . Fim dos "bolinhos": somente o capitão poderá falar com o árbitro; 8 . Protocolo Vini Jr: jogador que cobrir a boca durante uma discussão será expulso; 9 . VAR poderá rever a aplicação do segundo amarelo, que causaria expulsão;

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Para o próximo ano:

VAR poderá rever escanteio concedido por engano, desde que antes da cobrança.

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