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Veja gol em Goiás x Londrina: Kadu abre o placar

Times estão se enfrentando pela 21ª rodada da Série B

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 20:28
Supervisionado porLeonardo Damico,
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O camisa 40 do Goiás em ação pelo Campeonato Brasileiro Série B
O camisa 40 do Goiás em ação pelo Campeonato Brasileiro Série B (Foto: Reprodução/Goiás)

Goiás e Londrina estão se enfrentando nesta segunda-feira (10), pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio da Serrinha, em Goiânia. Já no primeiro tempo, Kadu abriu o placar para o time da casa.

Quando o cronometro marcava os 18 minutos da primeira etapa, Nicolas cruzou na área, Cadu tocou de cabeça e a bola bate na zaga. Kadu Sousa fica com a sobra e empurra para as redes. Assistente marca impedimento inicialmente, mas o VAR confirma o gol.

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Veja o gol:

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O Goiás vem de derrota por 1 a 0 para o América-MG, que até então era o lanterna. O revés fora de casa encerrou a série invicta da equipe sob comando do técnico Mozart. Agora o Verdão busca reabilitação jogando em seu estádio para tentar se reaproximar do pelotão de frente - iniciou a rodada em 10º lugar com 29 pontos.

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O Londrina vem de uma sequência de quatro jogos sem vencer. Na rodada passada, o LEC foi goleado em casa por 4 a 1 pelo Novorizontino. A última vitória foi há mais de um mês: 5 a 0 sobre o CRB no dia 4 de julho, no VGD. O time paranaense ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

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Regras de arbitragem utilizadas na Copa do Mundo serão aplicadas também no Brasileirão
Regras de arbitragem utilizadas na Copa do Mundo serão aplicadas também no Brasileirão (Foto: Yuri Cortez/AFP)

Veja o que muda na arbitragem do Brasileirão das Séries A e B

    1.
  1. Oito segundos com a bola nas mãos; se o goleiro exceder esse prazo, será marcado escanteio para o adversário;
    2. 2.
  2. Cinco segundos para o arremesso lateral; a contagem começa a partir do momento em que o jogador pegar a bola;
    3. 3.
  3. Cinco segundos para a cobrança do tiro de meta; se exceder o tempo, será marcado escanteio;
    4. 4.
  4. Dez segundos para o jogador substituído deixar o campo; ele deve sair pelo ponto mais próximo que estiver;
    5. 5.
  5. Um minuto do lado de fora: atleta que receber atendimento médico no campo deverá ficar um minuto fora de campo até retornar;
    6. 6.
  6. Se o goleiro precisar de atendimento médico, um jogador de linha deverá ficar de fora do jogo por um minuto. O técnico ou o capitão apontam;
    7. 7.
  7. Fim dos "bolinhos": somente o capitão poderá falar com o árbitro;
    8. 8.
  8. Protocolo Vini Jr: jogador que cobrir a boca durante uma discussão será expulso;
    9. 9.
  9. VAR poderá rever a aplicação do segundo amarelo, que causaria expulsão;

➡️Brasileirão terá mudanças na arbitragem; veja regras aprovadas

Para o próximo ano:

  • VAR poderá rever escanteio concedido por engano, desde que antes da cobrança.

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