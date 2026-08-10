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CBF divulga áudio e imagens do VAR em gol anulado do Vasco contra o Bahia

Lance que terminou com gol de Adson teve impedimento de David

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 19:22
Atualizado há 1 minutos
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Thiago Mendes conversa com juiz durante Bahia x Vasco
Jogadores do Vasco conversam com juiz na partida contra o Bahia (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na tarde desta segunda-feira (10), as imagens e os áudios da cabine do VAR no lance que resultou na anulação do gol de Adson no empate sem gols entre Vasco e Bahia, no último domingo (9), na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.

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Na jogada, David foi apontado como impedido na origem do ataque que terminou com Adson finalizando de fora da área e colocando a bola nas redes. Durante a transmissão da partida, porém, foi exibida apenas a simulação do impedimento semiautomático, sem que o lance original fosse mostrado de forma clara, o que gerou dúvidas entre os torcedores.

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Com o material divulgado pela CBF, é possível observar que David estava à frente do último defensor do Bahia no momento em que recebeu a bola. A análise da arbitragem de vídeo confirmou a irregularidade e, consequentemente, a decisão de anular o gol.

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Partida teve quatro gols anulados

Apesar do placar zerado, Vasco e Bahia balançaram as redes quatro vezes ao longo da partida. Todos os gols foram anulados por impedimento.

O primeiro aconteceu ainda no primeiro tempo. Adson recebeu na entrada da área e finalizou para marcar, mas a jogada foi invalidada após o VAR identificar a posição irregular de David na construção do lance.

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Pouco depois, foi a vez do Bahia ter um gol anulado. Alejo Véliz estava adiantado no momento em que participou da jogada e teve o tento invalidado.

Na segunda etapa, David chegou a marcar para o Vasco, mas novamente foi flagrado em posição de impedimento, impedindo que a equipe cruz-maltina abrisse o placar.

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David marcando gol impedido em Bahia e Vasco pelo Campeonato Brasileiro
David marcando gol impedido em Bahia e Vasco pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)

Já aos 44 minutos, o Bahia voltou a balançar as redes. Sanabria recebeu em posição irregular antes de encobrir Léo Jardim, e o gol foi novamente anulado pela arbitragem.

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