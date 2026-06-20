Parreira segue internado na UTI, mas tem sedação reduzida Boletim médico informa que ex-treinador não tem previsão de alta

Carlos Alberto Parreira segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, onde trata uma inflamação pulmonar. De acordo com boletim médico divulgado pela unidade de saúde, o ex-técnico da seleção brasileira apresenta quadro clínico estável, mas continua respirando com auxílio de aparelhos e ainda não há previsão de transferência para o quarto.

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Segundo o hospital, a sedação vem sendo reduzida gradualmente, enquanto a equipe médica acompanha a evolução do estado pulmonar do paciente. Parreira permanece sob cuidados intensivos.

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Aos 83 anos, o treinador enfrenta desde 2023 um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Desde o diagnóstico, ele tem realizado tratamento com sessões de quimioterapia.

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Parreira é um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol brasileiro. Integrante da comissão técnica de Mário Jorge Lobo Zagallo na campanha do tricampeonato mundial de 1970, ele comandou a seleção brasileira na conquista da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Também esteve à frente da equipe nacional na Copa de 2006, disputada na Alemanha.

Em um dos momentos mais marcantes de sua trajetória como técnico da Seleção, Parreira comandava a equipe que participou do "Jogo da Paz", no Haiti, em 2004.

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— O importante eram as pessoas aglomeradas na rua dos dois lados, às vezes passando em áreas muito pobres, favelas mesmo, mas as pessoas com sorriso nos lábios gritando. Eles conheciam todos os jogadores, Ronaldo, Ronaldinho, Pelé, eles não paravam de agitar os braços de bandeirinha e de gritar e acompanhando, correndo e se atropelando uns aos outros do lado esquerdo, do lado direito — recordou Parreira, ao canal do Exército brasileiro no Youtube.

Do Jogo da Paz à Copa: Brasil reencontra Haiti em duelo marcado por história além do futebol

Além do Brasil, dirigiu as seleções da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e África do Sul em edições da Copa do Mundo. Ao longo da carreira, acumulou passagens por clubes como Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos e Atlético-MG, além de equipes do exterior.

Veja a nota oficial do Hospital Samaritano

"O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que paciente Carlos Alberto Parreira continua internado em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro de inflamação pulmonar. Ele permanece sedado e ainda respira com auxílio de aparelhos. No momento, seu quadro pulmonar apresenta estabilização, mas ainda necessita de cuidados intensivos. A sedação está sendo gradualmente reduzida.

O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital. Não há previsão de alta."