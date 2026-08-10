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Irmão de Viveros, do Athletico-PR, relata medo durante terremoto na Colômbia

Luis David Viveros afirmou que tremores fizeram preocupações do dia a dia ficarem em segundo plano

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 18:01
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Viveros em ação pelo Athletico-PR
Viveros em ação pelo Athletico-PR (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)

O terremoto que atingiu a Colômbia nesta segunda-feira (10) também provocou momentos de tensão na família do atacante Kevin Viveros, do Athletico-PR. Luis David Viveros, irmão do jogador, relatou nas redes sociais o medo causado pelos tremores e afirmou que a prioridade naquele momento era saber se os familiares estavam bem. O abalo sísmico de magnitude 7,4 atingiu diversas cidades do país e deixou mais de 100 mortos, segundo informações divulgadas pela Reuters.

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Irmão de Viveros relata momentos de tensão

Em uma publicação nas redes sociais, Luis David afirmou que o terremoto fez com que as preocupações cotidianas perdessem importância diante da necessidade de proteger os familiares e saber notícias deles. O irmão do atacante também agradeceu pela família estar em segurança e destacou o impacto emocional provocado pelo episódio.

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— Hoje, por alguns segundos, a vida nos lembrou de algo que muitas vezes esquecemos: o quão efêmeros somos. Num instante, nossas preocupações, diferenças e problemas ficaram em segundo plano. Só queríamos estar bem, ter notícias dos nossos e voltar a sentir que tudo estava em paz — escreveu.

➡️ Terremoto na Colômbia pode impactar rodada da Libertadores e Sul-Americana

Luis David também afirmou que nunca havia sentido tanto medo diante de uma situação como a vivida nesta segunda-feira e pediu forças para as pessoas afetadas pelo terremoto.

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— Nunca senti tanto medo, por mim e pela minha família. Com o que aconteceu hoje; Deus, dê muita força a todos.

Na sequência do relato, Luis David reforçou a importância de valorizar a vida após o episódio e agradeceu pela proteção da família. O colombiano também afirmou que pretende aproveitar cada dia de maneira diferente após o susto provocado pelos tremores.

— Como tudo pode mudar rapidamente, e como agradecemos pouco pelo mais importante: estar vivos. Obrigado, Deus, por cuidar de nós, por proteger nossas famílias e por nos dar mais uma oportunidade. Hoje não quero tomar nada como garantido. Quero agradecer, abraçar, amar e valorizar cada dia em que me permites despertar.

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Irmão de Viveiros, do Athletico-PR, relata medo durante terremoto na Colômbia
Irmão de Viveros, do Athletico-PR, relata medo durante terremoto na Colômbia (Foto: Reprodução/Instagram)

Athletico presta solidariedade às vítimas

O Athletico também se manifestou após o terremoto e publicou uma mensagem de solidariedade ao povo colombiano. O clube paranaense conta com oito jogadores nascidos no país: os zagueiros Terán e Aguirre, os volantes Alejandro Garcia e Portilla e os atacantes Jorge Rivaldo, Mendoza, Kerwin Vargas e Kevin Viveros.

— Manifestamos nossa solidariedade ao povo colombiano diante do forte terremoto que atingiu o país nesta segunda-feira — publicou o Athletico.

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Terremoto na Colômbia

Kevin Viveros nasceu em Buenaventura, principal cidade portuária da Colômbia, no departamento de Valle del Cauca, uma das regiões atingidas pelo terremoto. Segundo números da Reuters divulgados no material, 27 pessoas morreram na região do Cauca.

O epicentro foi registrado em San José del Palmar, no oeste colombiano, a 110 quilômetros de profundidade, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O órgão classificou o tremor como o mais forte já registrado na Colômbia.

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Terremoto atinge a Colômbia (Foto: John BONILLA / AFP)

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