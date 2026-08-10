'Farmar aura'? João Costa explica número 67 no Cruzeiro O atacante estrou pela Raposa no último domingo contra o Mirassol

O atacante João Costa foi apresentado oficialmente pelo Cruzeiro na tarde desta segunda-feira (10), em coletiva realizada na Toca da Raposa II. Em sua primeira entrevista, o jogador foi questionado sobre a escolha do número 67.

– Para farmar aura (risos). Acho que para quem não sabe, 67 foi o número que usei quando subi para o profissional, abriu as portas para mim, tenho esse número tatuado. Não é para farmar aura. É um momento especial para mim – brincou João Costa em sua apresentação no Cruzeiro.

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Além disso, o atleta destacou que tinha o sonho de atuar no futebol brasileiro, já que deixou o país ainda no fim da adolescência.

– Saí muito cedo do Brasil, entre 15 e 16 anos. Muita gente não me conhece. Sempre quis jogar no Brasil. Ainda mais em um clube grande, cheio de história, como o Cruzeiro. Quando surgiu o nome do Cruzeiro, nem pensei, foi logo de primeira. Estou muito feliz de estar aqui – ressaltou o jogador.

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João Costa se coloca a disposição para jogar pelo Cruzeiro

Além disso, o atacante se colocou à disposição do técnico Artur Jorge para a decisão contra o Flamengo na quarta-feira (12), pela Libertadores.

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– Não tem tempo ruim. Se precisar, estaremos preparados. Um duelo muito importante. Um sonho participar da Libertadores. Se precisar de mim para começar ou entrar depois, estarei pronto para ajudar o Cruzeiro – disse o jogador.

Wesley e João Costa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Sabemos que o Flamengo é uma grande equipe, com jogadores qualificados. Mas vestimos a camisa do Cruzeiro e também temos atletas de alto nível. Temos que focar no nosso time. Será um jogo incrível – projetou João Costa.

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