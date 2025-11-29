Palmeiras x Flamengo: siga ao vivo o pré-jogo da final da Libertadores
Equipes se reencontram na decisão da competição após quatro anos
- Matéria
- Mais Notícias
É dia de buscar a Glória Eterna! Palmeiras e Flamengo disputam a grande final da Libertadores, neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Monumental U, no Peru. Acompanhe todos os detalhes do pré-jogo com o Lance!.
Relacionadas
- Libertadores
Libertadores: Palmeiras e Flamengo adotam preparações opostas antes de sonho do tetra
Libertadores29/11/2025
- Flamengo
Sonho do tetra na Libertadores: Flamengo entra em campo em busca da Glória Eterna
Flamengo29/11/2025
- Palmeiras
Escalação: Abel Ferreira faz mistério e destaca versatilidade do Palmeiras
Palmeiras29/11/2025
➡️Abel Ferreira x Filipe Luís: o confronto de trajetórias e estilos na final da Libertadores
São Paulo (SP): Em São Paulo, os torcedores do Palmeiras se preparam para acompanhar a decisão. Apesar do Allianz Parque estar fechado, a movimentação é intensa nos bares localizados nas ruas ao redor da arena, que recebem os fãs do Verdão para a transmissão do jogo.
A Polícia Militar de São Paulo montou uma operação especial para garantir a segurança na região do estádio. A ação inclui policiamento ostensivo, bloqueios em pontos estratégicos e o uso de tecnologia avançada, como drones e sistemas inteligentes de monitoramento, para ampliar a vigilância e a capacidade de resposta.
Lima (PER): Os entornos do Monumental U já estão tomados pelo clima da final da Libertadores, entre Palmeiras e Flamengo. Cerca de cinco horas antes da bola rolar, já há vendedores de artigos dos times, comidas e bebidas no local.
Rio de Janeiro (RJ): Márcio, torcedor do Flamengo, esteve no Peru pela segunda vez para acompanhar seu clube em busca da Glória Eterna. Seu corpo registra momentos e ídolos do time, como Zico, figura central na relação com seu pai. Confiante na conquista do título, aposta em um placar elástico e vislumbra uma atuação histórica de Bruno Henrique. Para isso, reserva um espaço em sua pele para uma futura tatuagem.
Lima (PER): Para apoiar o Flamengo na busca por história na Libertadores, torcedores estão distribuindo santinhos com a imagem de São Judas Tadeu na frente e a oração ao padroeiro no verso aos presentes nos arredores do estádio, prontos para adentrar o palco que definirá a maior competição continental da América do Sul neste ano.
Lima (PER): Leila Pereira já está pronta para assistir à Palmeiras x Flamengo pela decisão da Libertadores!
- São Paulo (SP): Pouca movimentação de torcedores no entorno do Allianz Parque. Porém, policiamento segue bastante reforçado.
- A polícia local barrou uma série de itens pessoais e de uso das torcidas organizadas. Confira com detalhes aqui: Cintos, bandeiras e papel higiênico: o que está proibido na final da Libertadores
- Faltando pouco mais de 3h30 para o jogo, a torcida de ambos já foi liberada para entrar no estádio Monumental de Lima.
- Antes da abertura dos portões, torcida do Flamengo faz festa na porta do estádio.
- Do lado de fora do estádio, vários ambulantes estão vendendo itens tanto de Flamengo, quanto de Palmeiras.
- Faltando 4h30 para a partida, torcedores de Palmeiras e Flamengo estão chegando aos arredores do estádio.
- A poucas horas do início do confronto, o policiamento já está preparado no palco da decisão. A polícia local, inclusive, colocou o cordão de isolamento a 4km de distância da entrada dos setores do estádio.
- Flamengo divulgou sua programação para este sábado. Confira:
15h10 - saída para o estádio
16h10 - chegada prevista ao Monumental U
18h - Início do jogo
02h (de domingo) - saída para aeroporto
04h30 - decolagem para o Rio de Janeiro
11h35 - chegada prevista ao Rio de Janeiro
➡️Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba
- Recado do Bruxo! Ronaldinho Gaúcho desejou sua torcida para o Flamengo.
🟢 Palmeiras na Libertadores de 2025 🏆
- Como foi a campanha do Palmeiras na Libertadores de 2025? Confira na retrospectiva do Lance!
- Porém, como disse Abel Ferreira, 90 minutos no Allianz Parque são muito longos. E foram. Com a força de sua torcida, o Palmeiras virou o confronto e garantiu a vaga em mais uma decisão.
- Na partida de ida, o Alviverde perdeu por 3x0 em uma noite em que nada deu certo para o time brasileiro.
- Quando se fala de Libertadores, precisa de um capítulo dramático. E o do Palmeiras foi a semifinal contra a LDU.
- Já nas quartas de final, a equipe realizou teve suas melhores atuações. Diante do River Plate, venceu o primeiro jogo por 2x, fora de casa, e o segundo por 3x2.
- No mata-mata, o Palmeiras não tomou conhecimento do Universitario e avançou com um 4x0 no placar agregado.
- O time comandado por Abel Ferreira terminou com 100% de aproveitamento e garantiu a melhor campanha da fase de grupos.
- Se por um lado os flamenguistas se classificaram com dificuldades, os palmeirenses tiveram vida mais tranquila na primeira fase.
- Agora vamos a trajetória do Palmeiras! 🐷
🔴⚫ Flamengo na Libertadores de 2025 🏆
- Como foi a campanha do Flamengo na Libertadores de 2025? Confira na retrospectiva Lance!
- Na semifinal, os rubro-negros eliminaram o Racing em uma verdadeira batalha no El Cilindro, em Avellaneda.
- As quartas de final teve um herói: Agustín Rossi. O goleiro argentino defendeu duas cobranças dos argentinos.
- Nas oitavas de final, o Flamengo superou o Internacional em duelo marcado pela chuva de papel picado no jogo do Beira-Rio.
- Com gol de Léo Pereira, o time carioca venceu o Deportivo Táchira na última rodada da fase de grupos.
- A trajetória do Flamengo na competição foi marcada por altos e baixos. O Rubro-Negro teve uma fase de grupos complicada e por pouco não se classificou para o mata-mata.
- Os clubes se enfrentaram na Supercopa do Brasil de 2021 e 2023, com um título para cada. Além da grande final da Libertadores em 2021, vencida pelo Alviverde.
- Você sabia? Esta será a quarta final entre os times nos últimos 10 anos.
- Vazaram imagens dos torcedores de Palmeiras e Flamengo antes da decisão. 🤣
- Torcedores de outros clubes provocam Flamengo antes da final.
- Palmeirenses já estão engajados nas redes sociais.
- Torcida do Flamengo criou uma nova música em Lima.
- Já pelo Rubro-Negro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, Michael, Léo Pereira. Além de Filipe Luís e Rodrigo Caio, que agora integram a comissão técnica.
- O Palmeiras conta com cinco remanescentes da decisão de quatro anos atrás: Weverton, Gómez, Piquerez, Andreas Pereira (no Flamengo, à época) e Raphael Veiga.
- A partida marca o reencontro entre Palmeiras e Flamengo na Libertadores. Em 2021, o Alviverde terminou campeão após vencer por 2 a 1.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Tudo sobre o jogo entre Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Palmeiras x Flamengo
Final da Libertadores
📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Monumental U, em Lima, no Peru
👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+
🟨 Arbitragem: Dario Herrera (árbitro); Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani (assistentes); Maximiliano Nicolás Ramírez (quarto árbitro)
📺 VAR: Héctor Alberto Paletta
- Matéria
- Mais Notícias