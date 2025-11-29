É dia de buscar a Glória Eterna! Palmeiras e Flamengo disputam a grande final da Libertadores, neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Monumental U, no Peru. Acompanhe todos os detalhes do pré-jogo com o Lance!.

São Paulo (SP): Em São Paulo, os torcedores do Palmeiras se preparam para acompanhar a decisão. Apesar do Allianz Parque estar fechado, a movimentação é intensa nos bares localizados nas ruas ao redor da arena, que recebem os fãs do Verdão para a transmissão do jogo.

A Polícia Militar de São Paulo montou uma operação especial para garantir a segurança na região do estádio. A ação inclui policiamento ostensivo, bloqueios em pontos estratégicos e o uso de tecnologia avançada, como drones e sistemas inteligentes de monitoramento, para ampliar a vigilância e a capacidade de resposta.

Lima (PER): Os entornos do Monumental U já estão tomados pelo clima da final da Libertadores, entre Palmeiras e Flamengo. Cerca de cinco horas antes da bola rolar, já há vendedores de artigos dos times, comidas e bebidas no local.

Rio de Janeiro (RJ): Márcio, torcedor do Flamengo, esteve no Peru pela segunda vez para acompanhar seu clube em busca da Glória Eterna. Seu corpo registra momentos e ídolos do time, como Zico, figura central na relação com seu pai. Confiante na conquista do título, aposta em um placar elástico e vislumbra uma atuação histórica de Bruno Henrique. Para isso, reserva um espaço em sua pele para uma futura tatuagem.

Lima (PER): Para apoiar o Flamengo na busca por história na Libertadores, torcedores estão distribuindo santinhos com a imagem de São Judas Tadeu na frente e a oração ao padroeiro no verso aos presentes nos arredores do estádio, prontos para adentrar o palco que definirá a maior competição continental da América do Sul neste ano.

Lima (PER): Leila Pereira já está pronta para assistir à Palmeiras x Flamengo pela decisão da Libertadores!

São Paulo (SP): Pouca movimentação de torcedores no entorno do Allianz Parque. Porém, policiamento segue bastante reforçado.

A polícia local barrou uma série de itens pessoais e de uso das torcidas organizadas. Confira com detalhes aqui: Cintos, bandeiras e papel higiênico: o que está proibido na final da Libertadores

Faltando pouco mais de 3h30 para o jogo, a torcida de ambos já foi liberada para entrar no estádio Monumental de Lima.

Antes da abertura dos portões, torcida do Flamengo faz festa na porta do estádio.

Do lado de fora do estádio, vários ambulantes estão vendendo itens tanto de Flamengo, quanto de Palmeiras.

Camisa do Flamengo sendo vendida no Estádio Monumental de Lima (Foto: Vitor Palhares e Lucas Bayer/Lance!)

Faltando 4h30 para a partida, torcedores de Palmeiras e Flamengo estão chegando aos arredores do estádio.

Torcedores de Flamengo e Palmeiras antes da final da Libertadores (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

A poucas horas do início do confronto, o policiamento já está preparado no palco da decisão. A polícia local, inclusive, colocou o cordão de isolamento a 4km de distância da entrada dos setores do estádio.

Policiamento preparado para a final da Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Flamengo divulgou sua programação para este sábado. Confira:

15h10 - saída para o estádio

16h10 - chegada prevista ao Monumental U

18h - Início do jogo

02h (de domingo) - saída para aeroporto

04h30 - decolagem para o Rio de Janeiro

11h35 - chegada prevista ao Rio de Janeiro

Recado do Bruxo! Ronaldinho Gaúcho desejou sua torcida para o Flamengo.

🟢 Palmeiras na Libertadores de 2025 🏆

Como foi a campanha do Palmeiras na Libertadores de 2025? Confira na retrospectiva do Lance!

Porém, como disse Abel Ferreira, 90 minutos no Allianz Parque são muito longos. E foram. Com a força de sua torcida, o Palmeiras virou o confronto e garantiu a vaga em mais uma decisão.

Raphael Veiga comemora seu gol em Palmeiras x LDU pela semifinal da Libertadores (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

Na partida de ida, o Alviverde perdeu por 3x0 em uma noite em que nada deu certo para o time brasileiro.

Quando se fala de Libertadores, precisa de um capítulo dramático. E o do Palmeiras foi a semifinal contra a LDU.

Já nas quartas de final, a equipe realizou teve suas melhores atuações. Diante do River Plate, venceu o primeiro jogo por 2x, fora de casa, e o segundo por 3x2.

Flaco López e Juan Portillo em Palmeiras x River Plate, no Monumental de Núñez, pela Libertadores (Foto: Juan Mabromata/AFP)

No mata-mata, o Palmeiras não tomou conhecimento do Universitario e avançou com um 4x0 no placar agregado.

O time comandado por Abel Ferreira terminou com 100% de aproveitamento e garantiu a melhor campanha da fase de grupos.

Se por um lado os flamenguistas se classificaram com dificuldades, os palmeirenses tiveram vida mais tranquila na primeira fase.

Agora vamos a trajetória do Palmeiras! 🐷

🔴⚫ Flamengo na Libertadores de 2025 🏆

Como foi a campanha do Flamengo na Libertadores de 2025? Confira na retrospectiva Lance!

Na semifinal, os rubro-negros eliminaram o Racing em uma verdadeira batalha no El Cilindro, em Avellaneda.

Bruno Henrique durante o jogo entre Racing e Flamengo, pela semifinal da Libertadores (Foto: Luis Robayo/AFP)

As quartas de final teve um herói: Agustín Rossi. O goleiro argentino defendeu duas cobranças dos argentinos. Nas oitavas de final, o Flamengo superou o Internacional em duelo marcado pela chuva de papel picado no jogo do Beira-Rio. Com gol de Léo Pereira, o time carioca venceu o Deportivo Táchira na última rodada da fase de grupos.

A trajetória do Flamengo na competição foi marcada por altos e baixos. O Rubro-Negro teve uma fase de grupos complicada e por pouco não se classificou para o mata-mata.

Os clubes se enfrentaram na Supercopa do Brasil de 2021 e 2023, com um título para cada. Além da grande final da Libertadores em 2021, vencida pelo Alviverde.

Você sabia? Esta será a quarta final entre os times nos últimos 10 anos.

Vazaram imagens dos torcedores de Palmeiras e Flamengo antes da decisão. 🤣

Torcedores de outros clubes provocam Flamengo antes da final.

Palmeirenses já estão engajados nas redes sociais.

Torcida do Flamengo criou uma nova música em Lima.

Já pelo Rubro-Negro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, Michael, Léo Pereira. Além de Filipe Luís e Rodrigo Caio, que agora integram a comissão técnica.

O Palmeiras conta com cinco remanescentes da decisão de quatro anos atrás: Weverton, Gómez, Piquerez, Andreas Pereira (no Flamengo, à época) e Raphael Veiga.

A partida marca o reencontro entre Palmeiras e Flamengo na Libertadores. Em 2021, o Alviverde terminou campeão após vencer por 2 a 1.

Tudo sobre o jogo entre Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Flamengo

Final da Libertadores

📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Monumental U, em Lima, no Peru

👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+

🟨 Arbitragem: Dario Herrera (árbitro); Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani (assistentes); Maximiliano Nicolás Ramírez (quarto árbitro)

📺 VAR: Héctor Alberto Paletta