Libertadores: Palmeiras e Flamengo adotam preparações opostas antes de sonho do tetra

LIMA (PER) - Palmeiras e Flamengo finalizaram suas preparações na sexta-feira (28), em Lima, palco da decisão da Libertadores. Rivais na disputa pelo tetracampeonato, Abel Ferreira e Felipe Luis adotaram logísticas distintas em um dia marcado pelas coletivas dos treinadores.

O Alviverde optou por concentrar suas atividades no período da tarde. Primeiro, Abel Ferreira se apresentou à imprensa, às 15h (horário local), ao lado do goleiro Weverton. Depois, ambos se juntaram ao restante do elenco no estádio do Alianza Lima para o último treino com bola em solo peruano.

A atividade não contou com a presença do atacante Paulinho e do volante Lucas Evangelista, que se recuperam de cirurgias realizadas ainda neste semestre. Weverton, por sua vez, fez um trabalho de ativação dentro das instalações do estádio e integrou o grupo apenas no fim dos 15 minutos liberados para a imprensa.

Ele treinou sem a roupa vermelha do grupo de goleiros e realizou exercícios específicos ao lado de outros membros da comissão técnica. Com isso, Carlos Miguel será o titular do Palmeiras na final. No restante, Abel Ferreira terá todo o elenco à disposição.

Weverton treina à parte do grupo de goleiros do Palmeiras, que tem Carlos Miguel em destaque (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Flamengo alterna turnos em Lima

Diferentemente do Palmeiras, o Flamengo finalizou sua preparação na manhã desta quinta. Com Léo Ortiz, que deve ser titular ao lado de Léo Pereira, o time rubro-negro treinou no centro de treinamento da seleção peruana. A atividade contou com a presença de dezenas de veículos de imprensa.

O clima foi de muito entusiasmo e alto astral entre os jogadores do Flamengo. O mesmo se aplica aos torcedores, confiantes na conquista do tetracampeonato.

Na parte da tarde, o técnico Filipe Luís e o zagueiro Léo Pereira concederam coletiva de imprensa. Horas antes, o treinador havia confirmado que Pedro, em recuperação de lesões na coxa e no braço, está fora da partida.

Jogadores do Flamengo em treino antes da final da Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Final da Libertadores

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no estádio Monumental U, em Lima, capital do Peru, em duelo que definirá o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Veja onde assistir.

