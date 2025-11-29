O Flamengo está a um passo de se tornar o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Neste sábado (29), em Lima, o Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras em um reencontro marcado pelo gosto de revanche — afinal, os paulistas levaram a melhor na final de 2021, em Montevidéu. Antes da decisão, vale relembrar a trajetória intensa e cheia de obstáculos do time carioca na edição de 2025.

Como foi a campanha do Flamengo na Libertadores 2025

Fase de grupos

A caminhada rubro-negra começou com vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira, fora de casa. Mas o início irregular logo apareceu: na 2ª rodada, derrota por 1 a 0 para o Central Córdoba, no Maracanã. Depois, dois empates — 0 a 0 com a LDU em Quito e 1 a 1 com o Central Córdoba na Argentina — deixaram a vaga em aberto.

A classificação foi encaminhada na 5ª rodada, com triunfo por 2 a 0 diante da LDU, empurrado por um Maracanã lotado. Na última rodada, vitória por 1 a 0 sobre o Táchira, que terminou a fase sem pontuar. O Flamengo avançou em 2º lugar no Grupo C, com 11 pontos, o mesmo total de LDU e Central Córdoba, garantindo a vaga no saldo de gols.

Flamengo enfrentou o Deportivo Táchira na fase de grupos da Libertadires (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Oitavas de final

Nas oitavas, o adversário foi o Internacional. No Maracanã, o time carioca venceu por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique. No Beira-Rio, o Flamengo mostrou força e fechou a classificação com vitória por 2 a 0, gols de Arrascaeta e Pedro. O duelo ficou marcado ainda pela chuva de papel picado organizada pela torcida colorada, que atrasou o início da partida.

Pedro comemora gol contra o Internacional nas oitavas de final da Libertadores (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Quartas de final

As quartas reservaram um dos embates mais duros da campanha, contra o Estudiantes. No jogo de ida, no Rio, vitória por 2 a 1 com gols de Varela e Pedro. Na volta, os argentinos devolveram o placar mínimo com gol de Benedetti e levaram a decisão para os pênaltis.

Brilhou então a estrela do goleiro Rossi, que garantiu a classificação ao defender cobranças e ajudar o Flamengo a vencer por 4 a 2 nas penalidades.

Rossi comemora defesa de pênalti contra o Estudiantes nas quartas de final da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Semifinal

Na semifinal, novo duelo contra um argentino: o Racing. No Maracanã, o Flamengo venceu por 1 a 0 após chute de Carrascal desviar em Marcos Rojo e morrer no fundo da rede. Na partida de volta, em um El Cilindro pulsante, o time de Filipe Luís segurou o empate sem gols e carimbou vaga em sua quinta final de Libertadores — a quarta nos últimos sete anos.

Danilo comemora em classificação do Flamengo sobre o Racing na Libertadores (Foto: Luis ROBAYO / AFP)<br>

Flamengo retorna a Lima depois de 2019

O torcedor do Flamengo que estará presente na decisão desse sábado voltará a um lugar especial. Foi no Estádio Monumental U que o Rubro-Negro conquistou o bicampeonato em 2019. Ou seja, o estádio conta com uma grande mística e um carinho especial para os flamenguistas.

Gabigol foi o herói do título do Flamengo em 2019 com dois gols sobre o River Plate (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

Flamengo chega em grande momento

O Flamengo chega para essa decisão em um momento fantástico. O time de Filipe Luís é líder do Brasileirão, deixando, justamente, o Palmeiras para trás. É importante destacar que, além do aspecto coletivo, o individualismo de alguns atletas, como Rossi, Jorginho e Bruno Henrique, por exemplo, vem sendo fundamental nos últimos jogos.

Apoio incondicional

Os torcedores do Flamengo tomaram conta das ruas de Lima, que parece até com o Rio de Janeiro. Desde os primeiros dias da semana, rubro-negros fazem festa pela capital peruana. Neste sábado, prometem apoiar o time em busca da taça durante os 90 minutos.

Torcida do Flamengo faz festa em "AeroFla" antes de final da Libertadores (Foto: Leonardo Bessa / Lance!)

