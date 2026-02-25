Atlético-MG é condenado pela Fifa e terá que pagar valor milionário ao Palestino por Iván Román

O Atlético foi condenado pela FIFA a pagar um valor milionário ao Palestino, do Chile, em função da contratação do zagueiro Iván Román. A decisão determina que o clube mineiro quite cerca de 1,6 milhão de dólares, aproximadamente R$ 8,2 milhões, referentes à negociação do defensor.

O Atlético foi condenado pela FIFA a pagar um valor milionário ao Palestino, do Chile, em função da contratação do zagueiro Iván Román. A decisão determina que o clube mineiro quite cerca de 1,6 milhão de dólares, aproximadamente R$ 8,2 milhões, referentes à negociação do defensor.

continua após a publicidade

O Galo confirmou a condenação e afirmou que vem cumprindo seus compromissos financeiros. O clube destacou ainda que já havia procurado o Palestino antes mesmo da decisão da entidade máxima do futebol. O caso está sob responsabilidade do departamento jurídico, e a equipe terá um prazo para efetuar o pagamento.

Segundo o jornal chileno La Tercera, a FIFA estipulou um prazo de 45 dias para que a dívida seja integralmente quitada.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Negócio por Iván Román

Na contratação realizada há um ano, em fevereiro de 2025, o Atlético se comprometeu a pagar 1,5 milhão de dólares por 50% dos direitos econômicos do jogador. O valor foi dividido em três parcelas. No entanto, as duas primeiras já venceram e ainda não foram pagas, enquanto a terceira tem vencimento previsto para este primeiro semestre.

continua após a publicidade

Caso o débito não seja regularizado dentro do prazo estabelecido, o clube poderá sofrer sanções, como o transfer ban, punição que impede o registro de novos atletas por até três janelas consecutivas de transferências.

Román no Atlético

Iván Román chegou ao Atlético cercado de expectativa e tratado como uma promessa para o sistema defensivo. No entanto, o zagueiro chileno ainda não conseguiu ter sequência no clube mineiro.

continua após a publicidade

Embora tenha sido titular em algumas oportunidades, Román teve poucas chances entre os 11 iniciais. Em 2025, disputou 16 partidas com a camisa alvinegra e, nesta temporada, entrou em campo apenas uma vez.

Atualmente, o jovem defensor segue como opção no banco de reservas e busca conquistar mais espaço e regularidade no elenco atleticano.