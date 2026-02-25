Atlético-MG é condenado pela Fifa e terá que pagar valor milionário ao Palestino por Iván Román
Zagueiro foi contratado pelo Galo junto a equipe chilena em fevereiro de 2025
O Atlético foi condenado pela FIFA a pagar um valor milionário ao Palestino, do Chile, em função da contratação do zagueiro Iván Román. A decisão determina que o clube mineiro quite cerca de 1,6 milhão de dólares, aproximadamente R$ 8,2 milhões, referentes à negociação do defensor.
O Galo confirmou a condenação e afirmou que vem cumprindo seus compromissos financeiros. O clube destacou ainda que já havia procurado o Palestino antes mesmo da decisão da entidade máxima do futebol. O caso está sob responsabilidade do departamento jurídico, e a equipe terá um prazo para efetuar o pagamento.
Segundo o jornal chileno La Tercera, a FIFA estipulou um prazo de 45 dias para que a dívida seja integralmente quitada.
Negócio por Iván Román
Na contratação realizada há um ano, em fevereiro de 2025, o Atlético se comprometeu a pagar 1,5 milhão de dólares por 50% dos direitos econômicos do jogador. O valor foi dividido em três parcelas. No entanto, as duas primeiras já venceram e ainda não foram pagas, enquanto a terceira tem vencimento previsto para este primeiro semestre.
Caso o débito não seja regularizado dentro do prazo estabelecido, o clube poderá sofrer sanções, como o transfer ban, punição que impede o registro de novos atletas por até três janelas consecutivas de transferências.
Román no Atlético
Iván Román chegou ao Atlético cercado de expectativa e tratado como uma promessa para o sistema defensivo. No entanto, o zagueiro chileno ainda não conseguiu ter sequência no clube mineiro.
Embora tenha sido titular em algumas oportunidades, Román teve poucas chances entre os 11 iniciais. Em 2025, disputou 16 partidas com a camisa alvinegra e, nesta temporada, entrou em campo apenas uma vez.
Atualmente, o jovem defensor segue como opção no banco de reservas e busca conquistar mais espaço e regularidade no elenco atleticano.
