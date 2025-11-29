LIMA (PER) - Os torcedores do Flamengo invadiram Lima para a final da Libertadores, contra o Palmeiras. Cada um com uma história e superstição, mas todos ansiosos pela decisão que definirá o primeiro brasileiro tetracampeão continental.

É o caso de Márcio, flamenguista de Minas Gerais, que foi está no Peru pela segunda vez para acompanhar o seu time de coração em busca da Glória Eterna. Em seu corpo, marcou momentos e ídolos do Flamengo, como Maracanã e Zico, símbolo importante do relacionamento com seu pai.

— Essa tatuagem é um misto de coisas que remetem a momentos fortes da minha vida. Foi o falecimento do meu pai, que queria me levar no estádio para conhecer o Zico, e não teve essa oportunidade. Um dia eu encontrei o Zico, pedi para ele autografar meu peito, em homenagem a meu pai. Tem o maior torcedor da história do Flamengo, que é o Moraes, infelizmente, por questão de saúde, ele não pode vir. Eu prometi que ia trazer ele para esse tetra aqui, acho que é o cara que mais teve presente na história do Flamengo dentro da arquibancada. Graças a Deus o Flamengo fez isso por ele (homenagem no muro da Gávea). Tem aqui olha, o melhor momento da minha vida, dentro desse estádio, em 2019 — disse ao Lance!.

Confiante no título, acredita que o placar vai ser elástico e que o roteiro da campanha se desenha para uma tarde histórica de Bruno Henrique. Para isso, reservou um espaço que pode receber mais uma tatuagem.

— Com certeza vai rolar (a tatuagem), mas eu prefiro sempre entrar com o pensamento de que se dependesse de ganhar o título, a única pessoa que dependesse fosse eu... Então eu vou fazer esse esforço para ganhar primeiro, e depois homenagear. Agora, tudo está remetendo para talvez o último ano de contrato, as coisas que estão acontecendo, a lesão do Pedro que seria titular... Parece que está encaminhando para o 'BH' fazer história dentro desse estádio aqui, e acho que vai ser muito merecido por esses seis anos. — afirmou o torcedor

— Eu espero 3 a 0 para o Flamengo, porque nos últimos dias, nos últimos anos, tem sofrido tanto. As vitórias sofridas são épicas, mas eu estava lá na Argentina agora, naquele jogo com o Racing, é muito sofrido. Então, o pior é que o coração não aguenta mais, acho que eu merecia uma coisa um pouco melhor para desfrutar.

E o apito final não será o fim de sua peregrinação atrás do clube. Marcio adiantou que depois do retorno para Minas, vai ao Rio de Janeiro acompanhar o jogo contra o Ceará (3/12), que pode confirmar o título brasileiro. Independente do resultado, também irá à Mirassol (7/12) para a última rodada do Brasileirão.

Torcida do Flamengo antes da final da Libertadores (Final: Lucas Bayer/Lance!)

Que horas é a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo?

Palmeiras e Flamengo disputam a final da Libertadores neste sábado (29). O jogo está marcado para às 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima (Peru), e terá transmissão ao vivo da Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Todas as informações da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo no Lance!

Confira informações sobre a final da Libertadores

📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Monumental "U", em Lima (Peru)

👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+

🟨 Arbitragem: Dario Herrera (árbitro); Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani (assistentes); Maximiliano Nicolás Ramírez (quarto árbitro)

📺 VAR: Héctor Alberto Paletta

