Sonho do tetra na Libertadores: Flamengo entra em campo em busca da Glória Eterna

Chegou a hora, torcedor rubro-negro! O Flamengo entra em campo neste sábado (29), às 18h (de Brasília), para enfrentar o Palmeiras na final a Libertadores. No Estádio Monumental U, em Lima, no Peru, o time carioca vai em busca do tão sonhado tetracampeonato.

Campeão em 1981, 2019 e 2022, o Flamengo encara o grande rival no cenário nacional na atualidade. Adversário esse, aliás, campeão no confronto direto da competição em 2021. Ou seja, um grande fator que aumenta ainda mais a importância dessa decisão.

O Flamengo conta com um elenco estrelado para buscar a taça. Ídolos do passado recente, como Arrascaeta e Bruno Henrique, têm a chance de fincar ainda mais seus nomes na história do clube carioca. Por outro lado, outros atletas têm a oportunidade de conquistar a primeira Libertadores com a camisa rubro-negra, como Léo Ortiz e Rossi.

Mesmo palco da decisão de 2019

O torcedor do Flamengo que estará presente na decisão desse sábado voltará a um lugar especial. Foi no Estádio Monumental U que o Rubro-Negro conquistou o bicampeonato em 2019. Ou seja, o estádio conta com uma grande mística e um carinho especial para os flamenguistas.

Flamengo chega em grande momento

O Flamengo chega para essa decisão em um momento fantástico. O time de Filipe Luís é líder do Brasileirão, deixando, justamente, o Palmeiras para trás. É importante destacar que, além do aspecto coletivo, o individualismo de alguns atletas, como Rossi, Jorginho e Bruno Henrique, por exemplo, vem sendo fundamental nos últimos jogos.

Apoio incondicional

Os torcedores do Flamengo tomaram conta das ruas de Lima, que parece até com o Rio de Janeiro. Desde os primeiros dias da semana, rubro-negros fazem festa pela capital peruana. Neste sábado, prometem apoiar o time em busca da taça durante os 90 minutos.