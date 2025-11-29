Torcedores reagem ao look de Leila Pereira para a final entre Palmeiras x Flamengo

Horas antes da bola rolar para Palmeiras e Flamengo, no Estádio Monumental de Lima, a presidente Leila Pereira movimentou as redes sociais e compartilhou com seus seguidores a roupa que irá acompanhar a grande final da Libertadores. Após a publicação, os torcedores reagiram ao look da mandatária alviverde.

continua após a publicidade

➡️Ex-Flamengo e Palmeiras, Paulo Nunes crava favorito na final da Libertadores

Com diversos comentários destacando o estilo da presidente do Palmeiras, os internautas também desejaram sorte a Leila Pereira durante a grande final da Libertadores, incluindo uma torcedora do Flamengo, que destacou sua admiração pelo trabalho da mandatária do Verdão. Veja na publicação abaixo.

Antes da bola rolar, Leila Pereira estará presente em um cerimonial pré-jogo, organizado pela Conmebol, em um Lounge VIP dentro do Estádio Monumental de Lima. Após o evento, a presidente vai acompanhar a grande final em um dos camarotes.

continua após a publicidade

Considerada uma das finais mais aguardadas dos últimos anos, a expectativa é de 54 mil torcedores presentes no Estádio Monumental de Lima. Com um clima de ansiedade no ar, a decisão da Libertadores reedita à final de 2021. Na ocasião, o Verdão levou a melhor em um duelo emocionante, que terminou na prorrogação.

➡️Ex-jogador do Flamengo faz promessa inusitada em caso de título contra o Palmeiras

Revanche entre Palmeiras e Flamengo

Em 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, o Alviverde venceu o Rubro-Negro por 2 a 1, no estádio Centenário. No tempo normal, Raphael Veiga abriu o placar, na etapa inicial, e Gabigol deixou tudo igual no segundo tempo. Na prorrogação, após um erro de Andreas Pereira, Deyverson marcou e deu o título ao time paulista.

continua após a publicidade

Os dois clubes tem se dividido pelos títulos da Libertadores nos últimos anos. Em 2019, o Flamengo venceu o torneio , no ano seguinte, o Palmeiras ergueu a taça. Após o título de 2021 do Alviverde, o Rubro-Negro conquistou a taça novamente, em 2022. No Brasileirão e Copa do Brasil, os dois também tem somado taças nas últimas temporadas.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas