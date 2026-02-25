Portuguesa acerta saída de Gabriel Pires para o Mirassol
Jogador que acumula passagens por Botafogo e Fluminense retorna à elite do futebol brasileiro
A Portuguesa confirmou a saída do meio-campista Gabriel Pires, um dos destaques da equipe durante a disputa do Campeonato Paulista. O Lance! apurou que o jogador tem negociações avançadas com o Mirassol, clube do interior de São Paulo que vai disputar o Brasileirão e Libertadores.
A diretoria rubro-verde ofereceu cobrir a proposta recebida por Gabriel Pires, além de apresentar um contrato de longo prazo, mas o meio-campista optou por deixar o clube.
— Fizemos tudo o que era possível pela permanência do Gabriel (Pires) e oferecemos uma proposta fora do padrão da Série D. Mas respeitamos a sua vontade de sair e desejamos boa sorte na sequência da carreira — explicou Tadeu Oliveira Júnior, vice-presidente de futebol da Portuguesa.
Gabriel Pires chegou ao Canindé nesta temporada e foi titular da Lusa nos nove jogos disputados no Paulistão, com um gol marcado e uma assistência.
Carreira de Gabriel Pires
Revelado pela Juventus, da Itália, defendeu outros clubes europeus, como Spezia, Livorno, Pescara, Leganés e Benfica, onde conquistou seus principais títulos: o Campeonato Português e a Supertaça.
No Brasil, atuou por Botafogo e Fluminense. No Tricolor, participou da conquista da Recopa Sul-Americana, mas teve poucas oportunidades devido a lesões que o afastaram dos gramados. Na Grécia desde o fim de 2024, passou a atuar apenas em 2025 e soma 11 partidas, com um gol marcado.
Gabriel Pires por Fluminense e Botafogo
Pelo Botafogo:
- Jogos: 48
- Gols: 4
- Assistências: 3
- Minutos jogados: 2620
Pelo Fluminense:
- Jogos: 8
- Gols: 0
- Assistências: 0
- Minutos jogados: 386
