A Portuguesa confirmou a saída do meio-campista Gabriel Pires, um dos destaques da equipe durante a disputa do Campeonato Paulista. O Lance! apurou que o jogador tem negociações avançadas com o Mirassol, clube do interior de São Paulo que vai disputar o Brasileirão e Libertadores.

A diretoria rubro-verde ofereceu cobrir a proposta recebida por Gabriel Pires, além de apresentar um contrato de longo prazo, mas o meio-campista optou por deixar o clube.

— Fizemos tudo o que era possível pela permanência do Gabriel (Pires) e oferecemos uma proposta fora do padrão da Série D. Mas respeitamos a sua vontade de sair e desejamos boa sorte na sequência da carreira — explicou Tadeu Oliveira Júnior, vice-presidente de futebol da Portuguesa.

Gabriel Pires chegou ao Canindé nesta temporada e foi titular da Lusa nos nove jogos disputados no Paulistão, com um gol marcado e uma assistência.

Gabriel Pires foi um dos destaques da campanha da Portuguesa (Foto: Divulgação/Portuguesa)

Carreira de Gabriel Pires

Revelado pela Juventus, da Itália, defendeu outros clubes europeus, como Spezia, Livorno, Pescara, Leganés e Benfica, onde conquistou seus principais títulos: o Campeonato Português e a Supertaça.

No Brasil, atuou por Botafogo e Fluminense. No Tricolor, participou da conquista da Recopa Sul-Americana, mas teve poucas oportunidades devido a lesões que o afastaram dos gramados. Na Grécia desde o fim de 2024, passou a atuar apenas em 2025 e soma 11 partidas, com um gol marcado.

Gabriel Pires por Fluminense e Botafogo

Pelo Botafogo:

Jogos: 48 Gols: 4 Assistências: 3 Minutos jogados: 2620

Pelo Fluminense:

Jogos: 8 Gols: 0 Assistências: 0 Minutos jogados: 386

