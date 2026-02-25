Fortaleza e Ceará duelam no domingo (1º), na Arena Castelão, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. A bola rola a partir das 18h (de Brasília). A venda de ingressos já começou. As entradas podem ser adquiridas pelo site Leão Tickets, além dos pontos físicos.

Preços dos ingressos de Fortaleza x Ceará

O Fortaleza já iniciou a venda da sua carga de ingressos para o jogo contra o Ceará, pela ida da final. As entradas para o jogo podem ser adquiridas pelo site Leão Tickets ou nos pontos de venda física. Confira abaixo os valores:

Superior Sul (Fortaleza): R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)

Superior Central (Fortaleza): R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Inferior Sul (Fortaleza): R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

Inferior Central Bossa Nova (Fortaleza): R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Setor Especial (Fortaleza): R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Setor Premium (Fortaleza): R$ 200 (meia) | R$ 400 (inteira)

A venda física acontece nas lojas do Pici, Laion World, Grand Shopping Messejana, Shopping Iguatemi ou RioMar Kennedy.

Para a meia-entrada, é obrigatório apresentar o documento que comprove o direito ao benefício no acesso da partida.

Partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Prévia do jogo: Fortaleza x Ceará

O Fortaleza chegou na decisão após eliminar o Ferroviário na semifinal. O Leão triunfou por 2 a 0 nas duas partidas.

Já o Ceará passou pelo Floresta na etapa anterior. O Alvinegro venceu por 3 a 0 na ida e goleou por 4 a 0 na volta.

Como chegar à Arena Castelão?

A Arena Castelão, em Fortaleza, é o maior estádio do estado do Ceará e um dos mais modernos do Brasil. Com capacidade para quase 64 mil pessoas, o estádio recebe jogos importantes.

O estádio está localizado na Avenida Alberto Craveiro, 2901, no bairro Castelão, zona sudeste de Fortaleza. As principais opções de transporte incluem ônibus, carro e aplicativos de transporte. São 18 portões de entrada, distribuídos de maneira a facilitar o acesso de torcedores e visitantes.

O local é servido por várias linhas de ônibus, incluindo as linhas 041 (Parangaba/Papicu via Oliveira Paiva), 680 (José Walter/Papicu), e 606 (Conjunto Palmeiras/BR-116/Centro), que passam pelas principais vias próximas ao estádio.