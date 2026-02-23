Botafogo x Nacional Potosí: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Libertadores
Glorioso precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar à terceira fase
Botafogo e Nacional Potosí se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela volta da segunda fase preliminar da Libertadores. A partira terá transmissão da "ESPN" na TV fechada e da "ge tv" por streaming. Clique para assistir a Botafogo x Nacional Potosí:
➡️ Botafogo reencontra árbitro chileno em duelo decisivo pela Libertadores
No jogo de ida, em Potosí, a cerca de 4 mil metros acima do nível do mar, o Glorioso perdeu pelo placar de 1 a 0 em duelo marcado pelo alto número de chances desperdiçadas pela equipe comandada por Martín Anselmi. A partida escancarou a diferença técnica entre as equipes, com a altitude sendo principal vilã do Alvinegro na Bolívia.
Ficha do jogo
Para avançar de fase, o Botafogo precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença. Em caso de igualdade no placar agregado (vitória por um gol), a decisão será nos pênaltis.
A arbitragem da partida será chilena. Piero Maza apitará o confronto no Rio de Janeiro, e será assistido por José Retamal e Miguel Rocha. Mathias Riquelme será o quarto árbitro, enquanto Edson Cisternas o responsável pelo VAR.
O Botafogo poupou os principais jogadores no fim de semana, contra o Boavista, pela ida da semifinal da Taça Rio, e venceu pelo placar de 2 a 0. Martín Anselmi, com isso, levará a campo o que há de melhor contra os bolivianos.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X NACIONAL POTOSÍ
LIBERTADORES - SEGUNDA FASE (VOLTA)
📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e ge tv (streaming)
🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)
🚩 Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
🖥️ VAR: Edson Cisternas (CHI)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO: Léo Linck; Bastos, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Wallace Davi (Jordan Barrera), Alex Telles e Álvaro Montoro; Artur e Arthur Cabral. Técnico: Maetín Anselmi.
NACIONAL POTOSÍ: Galindo; Baldomar, Amarilla, Restrepo e Orellana; Azogue, Arce e Pavia; Solís, Álvarez e Abastoflor. Técnico: Jesus Eguez.
